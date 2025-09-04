BYD réduit de 16% son objectif de ventes pour 2025 - sources

BYD 002594.SZ 1211.HK a réduit son objectif de ventes pour cette année jusqu'à 16%, à 4,6 millions de véhicules, ont déclaré deux personnes au fait du dossier, alors que le fabricant chinois de véhicules électriques est confronté à sa plus faible croissance annuelle depuis cinq ans.

Le plus grand constructeur automobile chinois a déclaré aux analystes en mars qu'il visait des ventes de 5,5 millions de véhicules pour 2025. En interne, ce chiffre a été revu à la baisse à plusieurs reprises au cours des derniers mois, selon les personnes interrogées.

Le dernier chiffre, d'au moins 4,6 millions de véhicules, a été communiqué au sein de l'entreprise et à certains fournisseurs le mois dernier afin d'aider à orienter la planification, ont déclaré les sources sous couvert d'anonymat.

L'objectif est susceptible d'être modifié en fonction des conditions du marché, ont-elles précisé.

Elles n'ont pas donné la raison de cette réduction. L'une d'elles a toutefois déclaré que cette décision intervient alors que BYD est confrontée à la concurrence croissante de rivaux tels que Geely Auto 0175.HK et Leapmotor 9863.HK .

La semaine dernière, BYD a annoncé une baisse de 30% de son bénéfice trimestriel, la première depuis plus de trois ans.

BYD n'a pas répondu à une demande de commentaire dans le cadre de cette dépêche.

L'objectif du groupe chinois mentionné par les sources est inférieur à plusieurs prévisions récemment revues à la baisse par les analystes.

Cette semaine, la Deutsche Bank a déclaré qu'elle s'attendait à ce que BYD vende 4,7 millions de véhicules tandis que Morningstar table sur un chiffre de 4,8 millions.

Le nouvel objectif représente une augmentation de 7% par rapport à l'année dernière et constituerait la croissance annuelle la plus lente depuis 2020, lorsque les ventes ont chuté de 7%.

La révision à la baisse des perspectives témoigne de la pression déflationniste qui pèse sur la deuxième économie mondiale, où la demande intérieure a été touchée par un ralentissement prolongé de l'activité immobilière. Au cours des huit premiers mois de l'année, BYD n'a atteint que 52% de son objectif initial de vente de 5,5 millions de véhicules.

En l'espace de quelques années, BYD est devenu l'un des plus importants constructeurs automobiles au monde en réalisant une grande partie de sa production en interne.

Ses ventes de véhicules électriques purs et d'hybrides rechargeables ont été multipliées par dix entre 2020 et 2024, pour atteindre 4,3 millions de véhicules. Ces performances placent le groupe au même niveau que General Motors et Ford en termes de ventes mondiales.

Pourtant, BYD montre aujourd'hui des signes indéniables de ralentissement, en particulier sur son principal marché, la Chine, qui représente près de 80% de ses ventes et se trouve au cœur d'une guerre des prix depuis plusieurs années.

Geely, concurrent de BYD a relevé son objectif de ventes annuelles pour 2025 à 3 millions de véhicules, contre 2,71 millions, ont déclaré ses dirigeants lors d'une conférence sur les résultats en août.

(Bureaux de Reuters ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)