BYD lorgne le Canada et des acquisitions mondiales
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 14:02
BYD évalue actuellement la possibilité de construire une installation de fabrication au Canada, a rapporté Bloomberg News, citant la vice-présidente exécutive Stella Li. Lors d'un entretien accordé à l'agence financière à Sao Paulo, la dirigeante a précisé que le groupe étudiait le marché canadien comme base de production potentielle, tout en insistant sur une structure détenue à 100% : "Je ne pense pas qu'une coentreprise (joint-venture) fonctionnera", a-t-elle affirmé, marquant une rupture avec les souhaits d'Ottawa de favoriser des partenariats locaux.
Face à un marché des Etats-Unis jugé "trop compliqué" en raison des tensions géopolitiques et des barrières tarifaires, le Canada apparaît comme l'endroit idéal, d'autant que le gouvernement canadien a récemment assoupli sa politique d'importation pour les véhicules électriques chinois.
L'annonce la plus marquante concerne l'ouverture de BYD à l'acquisition d'un constructeur automobile étranger établi. "Nous sommes ouverts à toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Nous verrons ce qui nous est bénéfique", a déclaré Stella Li.
A l'instar du rachat de Volvo par Geely il y a dix ans, BYD pourrait profiter de la détresse financière de certains rivaux historiques comme en témoignent les récentes alertes de Honda ou BMW pour mettre la main sur des réseaux de distribution et des capacités de production déjà en place en Europe ou en Asie.
Malgré une baisse des ventes en début d'année, BYD mise sur deux leviers pour rebondir et atteindre son objectif de 1,3 million de véhicules vendus à l'export en 2026. Le lancement de la nouvelle génération de batteries Blade et d'une architecture de recharge ultra-rapide attire déjà une nouvelle clientèle, jusqu'ici réticente à l'électrique. Le groupe envisage aussi de s'engager dans le sport automobile de haut niveau, notamment en F1, pour confirmer son identité de leader technologique.
