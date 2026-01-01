BYD affiche la plus faible croissance des ventes en cinq ans en raison de vents contraires au niveau national

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La croissance des ventes de BYD 1211.HK 002594.SZ a ralenti à 7,73% en 2025, son rythme le plus faible en cinq ans, alors que le fabricant chinois de véhicules électriques est confronté à une concurrence locale croissante et à un affaiblissement de son avance technologique.

Les ventes totales de BYD ont baissé de 18,3 % en décembre par rapport à l'année précédente, prolongeant les baisses pour un quatrième mois et marquant la plus forte baisse mensuelle depuis près de deux ans, selon les données d'un dépôt boursier jeudi.

Sur l'ensemble de l'année, les ventes ont augmenté de 7,73 % pour atteindre 4,6 millions d' unités, ce qui correspond à l'objectif réduit de BYD. BYD avait abaissé son objectif de ventes pour 2025 de 16%, car les ventes nationales ont faibli à partir de juillet, concurrencées par des entreprises telles que Geely GEELY.UL et Leapmotor 9863.HK dans le segment des véhicules économiques.

Les ventes nationales de BYD ont chuté en 2025 en raison de l'affaiblissement de son leadership technologique, a rapporté le média chinois Southern Metropolis Daily, citant les commentaires du président Wang Chuanfu lors d'une conférence d'investisseurs en décembre.

Wang Chuanfu a ajouté que l'entreprise lancerait des innovations majeures en 2026, sans donner plus de détails.