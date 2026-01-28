BXP prévoit pour 2026 des recettes d'exploitation inférieures aux estimations, dans un contexte de baisse de la location dans l'ensemble du secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds d'investissement immobilier BXP BXP.N , anciennement connu sous le nom de Boston Properties, a prévu mardi des fonds d'exploitation annuels inférieurs aux estimations de Wall Street, alors que le secteur est confronté à une faible demande de location dans un contexte d'incertitude macroéconomique plus large.

L'évolution de la politique commerciale de l'administration américaine a suscité l'incertitude parmi les entreprises, retardant les investissements en capital et l'expansion de la main-d'œuvre.

La société basée à Boston, dans le Massachusetts, prévoit maintenant des fonds d'exploitation pour 2026 - une mesure clé de la performance d'une FPI - entre 6,88 $ et 7,04 $ par action, dont le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 7,00 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Elle s'attend à ce que le FFO du premier trimestre se situe entre 1,56 et 1,58 dollar par action.

La société a déclaré un FFO de 1,76 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 1,79 $ par action un an plus tôt.

Ses revenus provenant de la location ont augmenté de 1,4 % pour atteindre 809,15 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 798,19 millions de dollars l'année précédente.

BXP a déclaré un bénéfice net de 248,49 millions de dollars, soit 1,56 $ par action, contre une perte de 230,02 millions de dollars, soit 1,45 $ par action, un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires au quatrième trimestre a augmenté de 1,37 % pour atteindre 877,10 millions de dollars, dépassant les estimations de 864,66 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.