BWX Technologies obtient un contrat de 1,5 milliard de dollars de l'agence américaine de sécurité nucléaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BWX Technologies BWXT.N a déclaré mardi avoir obtenu un contrat de 1,5 milliard de dollars de l'Administration nationale de la sécurité nucléaire (NNSA) pour développer des capacités nationales d'enrichissement de l'uranium à des fins de défense.

L'agence de sécurité nucléaire semi-autonome, qui fait partie du département de l'énergie, vise à établir un approvisionnement fiable en uranium faiblement enrichi pour la production de tritium et en uranium hautement enrichi pour la propulsion nucléaire navale, a indiqué la NNSA dans un communiqué.

L'usine de production sera située à Erwin, dans le Tennessee.

En juillet, BWX a obtenu une commande de 2,6 milliards de dollars pour la fabrication de composants de sous-marins nucléaires et d'un porte-avions pour la marine américaine.

Les actions de BWX ont augmenté de 1,4 % dans les échanges prolongés.