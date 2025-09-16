 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BWX Technologies obtient un contrat de 1,5 milliard de dollars de l'agence américaine de sécurité nucléaire
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 22:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BWX Technologies BWXT.N a déclaré mardi avoir obtenu un contrat de 1,5 milliard de dollars de l'Administration nationale de la sécurité nucléaire (NNSA) pour développer des capacités nationales d'enrichissement de l'uranium à des fins de défense.

L'agence de sécurité nucléaire semi-autonome, qui fait partie du département de l'énergie, vise à établir un approvisionnement fiable en uranium faiblement enrichi pour la production de tritium et en uranium hautement enrichi pour la propulsion nucléaire navale, a indiqué la NNSA dans un communiqué.

L'usine de production sera située à Erwin, dans le Tennessee.

En juillet, BWX a obtenu une commande de 2,6 milliards de dollars pour la fabrication de composants de sous-marins nucléaires et d'un porte-avions pour la marine américaine.

Les actions de BWX ont augmenté de 1,4 % dans les échanges prolongés.

