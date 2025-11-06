BWX Technologies en baisse après l'augmentation à 1,1 milliard de dollars du montant de son offre d'obligations convertibles

6 novembre - ** Les actions du fabricant de composants nucléaires BWX Technologies BWXT.N chutent pour la troisième journée consécutive et perdent 2 % à 194,09 $ jeudi après l'annonce d'une augmentation de capital ** BWXT, basée à Lynchburg en Virginie, a annoncé jeudi le prix d'une offre privée d'obligations convertibles à 5 ans à 0 % d'un montant de 1,1 milliard de dollars

** Le prix de conversion initial a été fixé à 262,51 $, soit 32,5 % de plus que le prix de clôture de 198,12 $ ** Les actions de BWXT ont baissé de 1 % mercredi après que la société a dévoilé l'offre de 1 milliard de dollars pour rembourser entièrement la dette dans le cadre de la facilité de crédit, le reste étant destiné aux besoins généraux de l'entreprise

** La société a l'intention d'utiliser environ 116 millions de dollars du produit pour financer le coût des transactions d'achat plafonné; le prix plafond de 396,24 $ est le double du dernier cours de clôture de l'action

** Avec la baisse de jeudi, les actions de BWXT sont en hausse de 74% depuis le début de l'année

** 8 des 11 sociétés de courtage considèrent BWXT comme "strong buy" ou "buy", 3 le considèrent comme "hold"; le PT médian est de 200 $, selon LSEG