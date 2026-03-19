BWSA passe sous les 20% des votes d'Elis
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 17:04
Le déclarant, une société contrôlée par la famille Moreira Salles, précise détenir 42 683 101 actions Elis représentant 50 585 865 droits de vote, soit 18,33% du capital et 19,88% des droits de vote du groupe de blanchisserie industrielle.
Par ailleurs, Invesco Ltd, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le même jour, le seuil de 5% des droits de vote d'Elis et détenir 5,58% du capital et 5,11% des droits de vote.
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