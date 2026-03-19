 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BWSA passe sous les 20% des votes d'Elis
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 17:04

Dans un avis à l'AMF, Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas (BWSA) a déclaré avoir franchi en baisse, le 16 mars, le seuil de 20% des droits de vote d' Elis , à la suite d'une augmentation du nombre total de droits de vote d'Elis.

Le déclarant, une société contrôlée par la famille Moreira Salles, précise détenir 42 683 101 actions Elis représentant 50 585 865 droits de vote, soit 18,33% du capital et 19,88% des droits de vote du groupe de blanchisserie industrielle.

Par ailleurs, Invesco Ltd, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le même jour, le seuil de 5% des droits de vote d'Elis et détenir 5,58% du capital et 5,11% des droits de vote.

Valeurs associées

ELIS
24,5000 EUR Euronext Paris -4,45%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank