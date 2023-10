BWGI rachète la participation de 6% de Crédit Agricole Assurances dans Elis

Conformément à un accord d'investissement conclu aujourd'hui entre Elis et BWGI, le Conseil de Surveillance d'Elis devrait coopter un représentant de BWGI en tant que membre du Conseil de surveillance en remplacement du représentant de CAA pour la durée restante de son mandat. Le Conseil de surveillance d'Elis devrait également nommer un deuxième représentant de BWGI en qualité de censeur au sein du Conseil de surveillance. Le Conseil de surveillance d'Elis sera donc composé de 12 membres et d'un censeur.

L'accord d'investissement conclu entre Elis et BWGI a une durée initiale de 10 ans. Il prévoit notamment l'engagement de BWGI de conserver ses actions Elis pendant une durée de 12 mois et de ne pas détenir ou procéder à l'acquisition ou à la souscription d'actions Elis qui entrainerait un dépassement du seuil de 25% du capital ou des droits de vote de la société pendant une durée de 10 ans (standstill), dans chacun des cas sous réserve de certaines exceptions.

(AOF) - BW Gestão de Investimentos Ltda. (BWGI) a signé un accord définitif avec Crédit Agricole Assurances (CAA) pour acquérir l’intégralité de la participation d’environ 6% détenue par CAA dans Elis. Avec cette prise de participation, la société de gestion d’actifs brésilienne affirme " sa confiance dans les fondamentaux d’Elis et dans la stratégie du groupe ". La finalisation de la vente du bloc est attendue le 11 octobre 2023. A l’issue de cette opération, CAA ne détiendra plus directement d’actions Elis.

