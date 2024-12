BuzzFeed vend le créateur de "Hot Ones" pour 82,5 millions de dollars à un groupe dirigé par un affilié de Soros

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

BuzzFeed BZFD.O a annoncé jeudi la vente de First We Feast, créateur du populaire talk-show "Hot Ones" sur YouTube, à un groupe dirigé par la société affiliée Soros Fund Management pour 82,5 millions de dollars, alors que l'entreprise de médias en difficulté fait face à un manque de liquidités.

First We Feast deviendra une société indépendante dirigée par son fondateur Chris Schonberger en tant que directeur général et par l'animateur de l'émission "Hot Ones" Sean Evans en tant que directeur de la création, tout en continuant à produire "Hot Ones" et à développer des partenariats publicitaires.

BuzzFeed souhaite se concentrer sur des sources de revenus à forte marge et basées sur la technologie, telles que la publicité programmatique et le commerce d'affiliation.

L'entreprise est confrontée à un manque de liquidités car les annonceurs numériques privilégient de plus en plus les plateformes de médias sociaux telles que TikTok et Instagram de Meta Platforms META.O .

BuzzFeed avait acquis First We Feast en 2021, dans le cadre de ses 198 millions de dollars en numéraire et 2,5 millions d'actions ajustées par fractionnement.

hot Ones" est devenu l'un des talk-shows les plus populaires sur Internet, mettant en scène des invités célèbres qui mangent des ailes de poulet de plus en plus épicées tout en étant interviewés par Evans.

L'émission a accueilli un large éventail d'invités, de l'animateur Conan O'Brien aux acteurs Margot Robbie et Hugh Jackman, et ses épisodes sont généralement visionnés des dizaines de millions de fois.

BuzzFeed a également déclaré avoir réduit sa dette de plus de 150 millions de dollars depuis le 31 décembre 2023 et s'attend à ce que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre soit compris entre 54 et 58 millions de dollars, en excluant les contributions attendues de First We Feast.

L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 64,3 millions de dollars dans son dernier rapport trimestriel.