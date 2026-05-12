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BuzzFeed bondit alors que Byron Allen s'apprête à acquérir une participation majoritaire dans la société pour 120 millions de dollars
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 11:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** Les actions de la société de médias numériques BuzzFeed BZFD.O ont bondi de 103,4 % à 1,49 $ avant l'ouverture du marché

** L'entrepreneur des médias Byron Allen s'engage à acquérir une participation d'environ 52 % dans la société pour 120 millions de dollars et à en prendre la direction générale

** Allen Family Digital va acquérir 40 millions d'actions à 3 dollars chacune, soit une prime d'environ 300 % par rapport au cours de clôture de lundi

** Le fondateur de BuzzFeed, Jonah Peretti, quittera son poste de directeur général pour occuper un nouveau poste de président de BuzzFeed AI

** L'opération, qui devrait être finalisée d'ici la fin du mois, sera financée par 20 millions de dollars en espèces et un billet à ordre de 100 millions de dollars à échéance dans cinq ans, assorti d'un taux d'intérêt annuel de 5 %

** BuzzFeed est confronté à des difficultés de trésorerie, les annonceurs transférant leurs dépenses vers des plateformes telles que TikTok et Instagram de Meta META.O

** La capitalisation boursière de BuzzFeed s'élève à environ 27 millions de dollars - données LSEG

** À la dernière clôture, l'action BZFD affichait une baisse de 21,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BUZZFEED RG-A
0,7299 USD NASDAQ -11,31%
META PLATFORMS
598,8600 USD NASDAQ -1,77%
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