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BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Zetta Global, Church & Dwight
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 16:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street étaient en passe d'enregistrer de nouveaux gains après l'ouverture du marché vendredi, profitant de l'élan donné par leur plus forte hausse mensuelle depuis des années, la confiance dans la solidité des résultats ayant éclipsé les risques liés au pétrole. .N

** Reddit Inc RDDT.N :

BUZZ - En forte hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires solides nL4N41E0AR

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - En hausse après des prévisions optimistes de croissance des ventes trimestrielles nL4N41D31W

** Roblox Corp RBLX.N :

BUZZ - Plonge après avoir revu à la baisse ses prévisions de réservations annuelles nL4N41E0BE

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - En baisse après la publication des résultats du premier trimestre et la révision de ses plans de financement aux États-Unis nL4N41E0BZ

** Twilio Inc TWLO.N :

BUZZ - Le titre bondit grâce à des prévisions solides et à des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre

nL4N41E0CR

** Clorox Co CLX.N :

BUZZ - Recul après la révision à la baisse des prévisions annuelles nL6N41E0CC

** Workday Inc WDAY.O :

** Salesforce Inc CRM.N :

** Intuit Inc INTU.O :

** ServiceNow Inc NOW.N :

BUZZ - Les éditeurs de logiciels américains en hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel d'Atlassian nL6N41E0CH

** Chevron Corp CVX.N :

BUZZ - Hausse après des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre nL4N41E0DF

** Estee Lauder Companies Inc EL.N :

BUZZ - Bond sur des prévisions annuelles optimistes

nL6N41E0E4

** Veeva Systems Inc VEEV.N :

BUZZ - Bondit après son intégration dans le S&P 500, en remplacement de Coterra Energy nL6N41E0DV

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - En hausse après des revenus du premier trimestre supérieurs aux estimations nL4N41E0D5

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

BUZZ - En hausse après des bénéfices supérieurs aux prévisions au premier trimestre nL4N41E0D6

** Senseonics Holdings Inc SENS.O :

BUZZ - Chute suite à une émission d'actions de 80 millions de dollars fortement dilutive nL6N41E0EJ

** Colgate-Palmolive Co CL.N :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre nL6N41E0FC

** Esperion Therapeutics Inc ESPR.O :

BUZZ - Bondit après l'accord de privatisation d'Archimed d'un montant de 1,1 milliard de dollars nL6N41E0FS

** Zeta Global Holdings Corp ZETA.N :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 nL6N41E0GI

** Amkor Technology Inc AMKR.O :

BUZZ - Recule après la vente d'obligations convertibles pour 1 milliard de dollars nL6N41E0GC

** Church & Dwight Co Inc CHD.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à une demande soutenue nL6N41E0G6

** Perella Weinberg Partners PWP.O :

BUZZ - Chute après des résultats en baisse au premier trimestre nL4N41E0SH

** Paramount Skydance Corp PSKY.O :

BUZZ - En hausse après une double révision à la hausse de Morgan Stanley nL4N41E0SL

Véhicules électriques

Valeurs associées

AMKOR TECHNOLOGY
71,2000 USD NASDAQ +2,08%
APPLE
280,8400 USD NASDAQ +3,50%
CHEVRON
190,710 USD NYSE -1,37%
CHURCH & DWIGHT
95,225 USD NYSE -1,91%
CLOROX CO.
87,020 USD NYSE -9,75%
COLGATE-PALMOLIV
86,910 USD NYSE +1,81%
ESPERION THERAP
3,1150 USD NASDAQ +55,75%
ESTEE LAUDER RG-A
78,240 USD NYSE +2,02%
EXXON MOBIL
153,465 USD NYSE -0,62%
Gaz naturel
2,77 USD NYMEX 0,00%
INTUIT
398,5450 USD NASDAQ +2,59%
MODERNA
43,7200 USD NASDAQ -4,83%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,1450 USD NASDAQ +8,84%
PERELLA WEINBG RG-A
20,8400 USD NASDAQ -8,36%
Pétrole Brent
114,09 USD Ice Europ -6,24%
Pétrole WTI
105,42 USD Ice Europ -3,46%
REDDIT RG-A
171,775 USD NYSE +16,83%
RIVIAN AUTO RG-A
15,1900 USD NASDAQ -7,38%
ROBLOX RG-A
45,080 USD NYSE -18,32%
SALESFORCE
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SENSEONIC HLDGS
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SERVICENOW
91,115 USD NYSE +3,18%
TWILIO-A
181,445 USD NYSE +22,58%
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