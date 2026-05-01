information fournie par Reuters • 01/05/2026 à 13:38

BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Reddit, Apple, Twilio

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones ont légèrement progressé vendredi, soutenus par de solides résultats après que les indices aient enregistré leurs plus fortes hausses mensuelles depuis des années, compensant les craintes d'un choc historique de l'offre sur les marchés pétroliers. .N

** Reddit Inc RDDT.N :

BUZZ - En forte hausse grâce à de solides prévisions de chiffre d'affaires nL4N41E0AR

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - En hausse après des prévisions optimistes de croissance des ventes trimestrielles nL4N41D31W

** Roblox Corp RBLX.N :

BUZZ - Plonge après avoir revu à la baisse ses prévisions de réservations annuelles nL4N41E0BE

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - En baisse après la publication des résultats du premier trimestre et la révision de ses plans de financement aux États-Unis nL4N41E0BZ

** Twilio Inc TWLO.N :

BUZZ - Le titre bondit grâce à des prévisions solides et à des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre

nL4N41E0CR

** Clorox Co CLX.N :

BUZZ - Recul après la révision à la baisse des prévisions annuelles nL6N41E0CC

** Workday Inc WDAY.O :

** Salesforce Inc CRM.N :

** Intuit Inc INTU.O :

** ServiceNow Inc NOW.N :

BUZZ - Les éditeurs de logiciels américains en hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel d'Atlassian nL6N41E0CH

** Chevron Corp CVX.N :

BUZZ - Hausse après des bénéfices supérieurs aux attentes au premier trimestre nL4N41E0DF

** Estee Lauder Companies Inc EL.N :

BUZZ - Bond sur des prévisions annuelles optimistes

nL6N41E0E4

** Veeva Systems Inc VEEV.N :

BUZZ - Bondit après son intégration dans le S&P 500, en remplacement de Coterra Energy nL6N41E0DV

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - En hausse après des revenus du premier trimestre supérieurs aux estimations nL4N41E0D5

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

BUZZ - En hausse après des bénéfices supérieurs aux prévisions au premier trimestre nL4N41E0D6

** Senseonics Holdings Inc SENS.O :

BUZZ - Chute suite à une émission d'actions de 80 millions de dollars fortement dilutive nL6N41E0EJ