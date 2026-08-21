BUZZ – LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Les sociétés minières aurifères, Ross Stores, Stoke Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

21 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont regagné du terrain vendredi après les fortes baisses de la séance précédente, même si les marchés s'apprêtaient à terminer la semaine en baisse en raison de la flambée des rendements des obligations d'État et des incertitudes géopolitiques. .N

** NetEase Inc NTES.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à un chiffre d'affaires en hausse au deuxième trimestre nL1N44I044

** Ross Stores Inc ROST.O :

BUZZ - Hausse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes

nL4N44I0I0

** Stoke Therapeutics Inc STOK.O :

BUZZ - J.P. Morgan reprend la couverture de Stoke Therapeutics avec une recommandation “surpondérer”; le titre progresse nL4N44I0K9

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Bit Digital Inc BTBT.O :

** Hut 8 Corp HUT.O : ** Mara Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les actions du secteur des cryptomonnaies grimpent alors que le Bitcoin poursuit son rebond nL6N44I0M7

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent grâce à un dollar plus faible et à un soutien technique nL4N44I0NT

** Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O :

BUZZ - Le titre recule alors que son sponsor de capital-investissement réduit sa participation nL6N44I0P0