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BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-eBay, Rallybio, Tyson Foods
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à connaître une ouverture en dents de scie lundi, l'inquiétude accrue des investisseurs face au conflit au Moyen-Orient tempérant l'optimisme suscité par les résultats de la semaine dernière. .N

** eBay Inc EBAY.O :

BUZZ - En hausse après l'offre de rachat de 56 milliards de dollars faite par GameStop nL4N41H0JL

** Rallybio Corp RLYB.O :

BUZZ - Bondit alors qu'UCB intervient avec une offre de 2,2 milliards de dollars pour Candid nL4N41H0K5

** FedEx Corp FDX.N : ** United Parcel Service Inc UPS.N :

BUZZ - En baisse après qu'Amazon a ouvert son réseau logistique à d'autres entreprises nL4N41H0LU

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels nL6N41H0GX

** Heartflow Inc HTFL.O :

BUZZ - William Blair attribue la note « surperformer » à Heartflow, citant le potentiel des diagnostics basés sur l'IA

nL4N41H0PA

** Tyson Foods Inc TSN.N :

BUZZ - En hausse après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes nL6N41H0IK

** Becton Dickinson and Co BDX.N :

BUZZ - Evercore reprend la couverture de Becton Dickinson et prévoit une croissance plus stable à l'avenir nL4N41H0S4

Valeurs associées

AMAZON.COM
271,8201 USD NASDAQ +1,33%
BECTON DICKINSON
149,515 USD NYSE +0,14%
EBAY
110,0250 USD NASDAQ +5,72%
FEDEX
372,115 USD NYSE -5,52%
GAMESTOP
25,470 USD NYSE -3,96%
HEARTFLOW
28,9650 USD NASDAQ +1,03%
NORW CRS LINE
17,659 USD NYSE -6,00%
RALLYBIO
13,8000 USD NASDAQ +46,65%
TYSON FOODS -A-
63,020 USD NYSE -1,05%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
101,643 USD NYSE -5,50%
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