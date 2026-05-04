information fournie par Reuters • 04/05/2026 à 15:13

BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-eBay, Rallybio, Tyson Foods

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Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à connaître une ouverture en dents de scie lundi, l'inquiétude accrue des investisseurs face au conflit au Moyen-Orient tempérant l'optimisme suscité par les résultats de la semaine dernière. .N

** eBay Inc EBAY.O :

BUZZ - En hausse après l'offre de rachat de 56 milliards de dollars faite par GameStop nL4N41H0JL

** Rallybio Corp RLYB.O :

BUZZ - Bondit alors qu'UCB intervient avec une offre de 2,2 milliards de dollars pour Candid nL4N41H0K5

** FedEx Corp FDX.N : ** United Parcel Service Inc UPS.N :

BUZZ - En baisse après qu'Amazon a ouvert son réseau logistique à d'autres entreprises nL4N41H0LU

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels nL6N41H0GX

** Heartflow Inc HTFL.O :

BUZZ - William Blair attribue la note « surperformer » à Heartflow, citant le potentiel des diagnostics basés sur l'IA

nL4N41H0PA

** Tyson Foods Inc TSN.N :

BUZZ - En hausse après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes nL6N41H0IK

** Becton Dickinson and Co BDX.N :

BUZZ - Evercore reprend la couverture de Becton Dickinson et prévoit une croissance plus stable à l'avenir nL4N41H0S4