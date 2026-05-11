BUZZ - LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Liquidia, Target Hospitality, compagnies pétrolières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir sans grand mouvement lundi, marquant une pause après la remontée record de la semaine dernière, alors que les inquiétudes renouvelées concernant l'impasse des négociations entre les États-Unis et l'Iran ont fait grimper les prix du pétrole et tempéré l'appétit pour le risque. .N

** Mosaic Co MOS.N :

BUZZ - Chute après des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre, retrait des prévisions sur le phosphate pour 2026 nL4N4130RV

** Destiny Tech100 Inc DXYZ.N :

BUZZ - Devrait prolonger sa remontée grâce à l'engouement pour l'IA et à la demande des entreprises technologiques privées

nL4N41O0LY

** CNH Industrial NV CNH.N :

BUZZ - Goldman Sachs abaisse la note de CNH Industrial à « neutre » en raison d'une faible demande nL4N41O0NW

** Arxis Inc ARXS.O :

BUZZ - Jefferies initie la couverture du fabricant de pièces aérospatiales Arxis avec une note « acheter » nL4N41O0PM

** Philip Morris International Inc PM.N :

BUZZ - La FDA américaine va assouplir sa répression contre les cigarettes électroniques; Philip Morris en hausse;

nL6N41O0N0

** Wendy's Co WEN.O :

BUZZ - En baisse après que JP Morgan a abaissé sa note à « sous-pondérer » nL6N41O0N6

** Circle Internet Group Inc CRCL.N :

BUZZ - En hausse après l'augmentation de ses revenus au premier trimestre grâce à la demande croissante de stablecoins

nL6N41O0NZ

** Erasca Inc ERAS.O :

BUZZ - En hausse après la signature d'un accord avec Merck portant sur une combinaison de médicaments anticancéreux

nL4N41O0SW

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - En baisse suite à l'annonce d'une vente prévue d'obligations convertibles d'une valeur de 2 milliards de dollars nL6N41O0NX

** Beazer Homes USA Inc BZH.N :

BUZZ - En hausse après l'accord de Dream Finders sur une transaction de 704 millions de dollars nL4N41O0TU

** Liquidia Corp LQDA.O :

BUZZ - Hausse après le retour à la rentabilité de la société au premier trimestre nL4N41O0UH

** Target Hospitality Corp TH.O :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 nL6N41O0P6

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères chutent alors que l'or recule en raison des craintes inflationnistes nL4N41O0YY

** Chevron Corp CVX.N :

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** APA Corp APA.O : ** Devon Energy Corp DVN.N :

BUZZ - Les compagnies pétrolières progressent après le rejet par Trump de la réponse de l'Iran à la proposition de paix américaine nL4N41O0ZB