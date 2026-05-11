BUZZ - LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Liquidia, Target Hospitality, compagnies pétrolières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
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Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir sans grand mouvement lundi, marquant une pause après la remontée record de la semaine dernière, alors que les inquiétudes renouvelées concernant l'impasse des négociations entre les États-Unis et l'Iran ont fait grimper les prix du pétrole et tempéré l'appétit pour le risque. .N
** Mosaic Co MOS.N :
BUZZ - Chute après des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre, retrait des prévisions sur le phosphate pour 2026 nL4N4130RV
** Destiny Tech100 Inc DXYZ.N :
BUZZ - Devrait prolonger sa remontée grâce à l'engouement pour l'IA et à la demande des entreprises technologiques privées
nL4N41O0LY
** CNH Industrial NV CNH.N :
BUZZ - Goldman Sachs abaisse la note de CNH Industrial à « neutre » en raison d'une faible demande nL4N41O0NW
** Arxis Inc ARXS.O :
BUZZ - Jefferies initie la couverture du fabricant de pièces aérospatiales Arxis avec une note « acheter » nL4N41O0PM
** Philip Morris International Inc PM.N :
BUZZ - La FDA américaine va assouplir sa répression contre les cigarettes électroniques; Philip Morris en hausse;
nL6N41O0N0
** Wendy's Co WEN.O :
BUZZ - En baisse après que JP Morgan a abaissé sa note à « sous-pondérer » nL6N41O0N6
** Circle Internet Group Inc CRCL.N :
BUZZ - En hausse après l'augmentation de ses revenus au premier trimestre grâce à la demande croissante de stablecoins
nL6N41O0NZ
** Erasca Inc ERAS.O :
BUZZ - En hausse après la signature d'un accord avec Merck portant sur une combinaison de médicaments anticancéreux
nL4N41O0SW
** IREN Ltd IREN.O :
BUZZ - En baisse suite à l'annonce d'une vente prévue d'obligations convertibles d'une valeur de 2 milliards de dollars nL6N41O0NX
** Beazer Homes USA Inc BZH.N :
BUZZ - En hausse après l'accord de Dream Finders sur une transaction de 704 millions de dollars nL4N41O0TU
** Liquidia Corp LQDA.O :
BUZZ - Hausse après le retour à la rentabilité de la société au premier trimestre nL4N41O0UH
** Target Hospitality Corp TH.O :
BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 nL6N41O0P6
** Newmont Corp NEM.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
BUZZ - Les sociétés minières aurifères chutent alors que l'or recule en raison des craintes inflationnistes nL4N41O0YY
** Chevron Corp CVX.N :
** Exxon Mobil Corp XOM.N :
** APA Corp APA.O : ** Devon Energy Corp DVN.N :
BUZZ - Les compagnies pétrolières progressent après le rejet par Trump de la réponse de l'Iran à la proposition de paix américaine nL4N41O0ZB
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