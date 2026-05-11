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BUZZ - LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Liquidia, Target Hospitality, compagnies pétrolières
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 15:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir sans grand mouvement lundi, marquant une pause après la remontée record de la semaine dernière, alors que les inquiétudes renouvelées concernant l'impasse des négociations entre les États-Unis et l'Iran ont fait grimper les prix du pétrole et tempéré l'appétit pour le risque. .N

** Mosaic Co MOS.N :

BUZZ - Chute après des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre, retrait des prévisions sur le phosphate pour 2026 nL4N4130RV

** Destiny Tech100 Inc DXYZ.N :

BUZZ - Devrait prolonger sa remontée grâce à l'engouement pour l'IA et à la demande des entreprises technologiques privées

nL4N41O0LY

** CNH Industrial NV CNH.N :

BUZZ - Goldman Sachs abaisse la note de CNH Industrial à « neutre » en raison d'une faible demande nL4N41O0NW

** Arxis Inc ARXS.O :

BUZZ - Jefferies initie la couverture du fabricant de pièces aérospatiales Arxis avec une note « acheter » nL4N41O0PM

** Philip Morris International Inc PM.N :

BUZZ - La FDA américaine va assouplir sa répression contre les cigarettes électroniques; Philip Morris en hausse;

nL6N41O0N0

** Wendy's Co WEN.O :

BUZZ - En baisse après que JP Morgan a abaissé sa note à « sous-pondérer » nL6N41O0N6

** Circle Internet Group Inc CRCL.N :

BUZZ - En hausse après l'augmentation de ses revenus au premier trimestre grâce à la demande croissante de stablecoins

nL6N41O0NZ

** Erasca Inc ERAS.O :

BUZZ - En hausse après la signature d'un accord avec Merck portant sur une combinaison de médicaments anticancéreux

nL4N41O0SW

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - En baisse suite à l'annonce d'une vente prévue d'obligations convertibles d'une valeur de 2 milliards de dollars nL6N41O0NX

** Beazer Homes USA Inc BZH.N :

BUZZ - En hausse après l'accord de Dream Finders sur une transaction de 704 millions de dollars nL4N41O0TU

** Liquidia Corp LQDA.O :

BUZZ - Hausse après le retour à la rentabilité de la société au premier trimestre nL4N41O0UH

** Target Hospitality Corp TH.O :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 nL6N41O0P6

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères chutent alors que l'or recule en raison des craintes inflationnistes nL4N41O0YY

** Chevron Corp CVX.N :

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** APA Corp APA.O : ** Devon Energy Corp DVN.N :

BUZZ - Les compagnies pétrolières progressent après le rejet par Trump de la réponse de l'Iran à la proposition de paix américaine nL4N41O0ZB

Valeurs associées

ANGLOGOLD ASH
110,520 USD NYSE +3,30%
APA
36,3450 USD NASDAQ +2,21%
ARXIS RG-A
35,3099 USD NASDAQ +0,60%
BEAZER HOMES USA
24,370 USD NYSE +29,97%
CHEVRON
184,790 USD NYSE +1,84%
CNH INDUSTRIAL
10,780 USD NYSE -1,73%
DESTINY TECH
62,4950 USD NYSE +14,48%
DEVON ENERGY
46,710 USD NYSE +2,37%
ERASCA
10,3550 USD NASDAQ +2,32%
EXXON MOBIL
146,985 USD NYSE +1,79%
GOLD FIELDS SP ADR
45,810 USD NYSE +2,09%
Gaz naturel
2,76 USD NYMEX -0,43%
HARMONY GOLD SP ADR
18,181 USD NYSE +2,11%
IREN LTD
55,3150 USD NASDAQ -9,62%
LIQUIDIA
42,7450 USD NASDAQ +1,05%
MOSAIC
21,660 USD NYSE -2,41%
NEWMONT
119,020 USD NYSE +2,15%
PHILIP MORRIS
174,690 USD NYSE +2,21%
Pétrole Brent
103,00 USD Ice Europ -0,36%
Pétrole WTI
96,44 USD Ice Europ +1,75%
TARGET HOSPITLTY
16,7400 USD NASDAQ +9,20%
WENDY'S
7,0950 USD NASDAQ -2,81%
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