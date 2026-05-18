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BUZZ - LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Ford Motor, Intel, Hims & Hers Health
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 15:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont légèrement reculé lundi, sous l'effet de la hausse des rendements des bons du Trésor et des prix du pétrole, tandis que les investisseurs attendaient les résultats clés de Nvidia et Walmart plus tard dans la semaine. .N

** Chevron Corp CVX.N : ** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Equinor ASA EQNR.N : BUZZ - HSBC revoit à la hausse ses prévisions sur le prix du pétrole et relève la note de Shell et Repsol à « acheter »

nL8N41V0EK

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - En hausse; Piper Sandler relève sa note à « neutre »

nL6N41V0KQ

** Baidu Inc BIDU.O :

BUZZ - Les actions cotées aux États-Unis progressent grâce à un chiffre d'affaires trimestriel encourageant nL4N41V0Q3

** Delta Air Lines Inc DAL.N : ** Macy's Inc M.N :

BUZZ - Hausse alors que Berkshire dévoile de nouvelles participations; UnitedHealth recule nL6N41V0KL

** Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

BUZZ - Recul après l'échec d'un traitement combiné contre le cancer de la peau lors d'un essai clinique nL4N41V0QW

** Dominion Energy Inc D.N :

BUZZ - En hausse grâce à un accord de 66,8 milliards de dollars avec NextEra Energy nL4N41V12E

** Bank of America Corp BAC.N :

BUZZ - Relève la note de Technoprobe, « champion des cartes de test », à « acheter »; le titre progresse nL8N41V0N9

** Bio-Rad Laboratories Inc BIO.N :

BUZZ - Bondit après l'annonce de la prise de participation d'Elliott nL6N41V0O1

** Ford Motor Co F.N :

BUZZ - En hausse grâce à un accord sur le stockage d'énergie et à des projets d'expansion en Europe nL6N41V0Q6

** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Strategy Inc MSTR.O : ** Robinhood Markets Inc HOOD.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O : BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies reculent, suivant la chute du bitcoin nL6N41V0Q3

** Lockheed Martin Corp LMT.N : ** RTX Corp RTX.N : ** LOAR Holdings Inc LOAR.N :

BUZZ - Citi voit une opportunité d'achat dans le secteur aérospatial et de la défense américain, avec un potentiel de hausse pour LMT et RTX nL4N41V0YG

** LiveRamp Holdings Inc RAMP.N :

BUZZ - En forte hausse après l'accord de rachat de Publicis pour 2,2 milliards de dollars nL8N41V0YK

** Cognizant Technology Solutions Corp CTSH.O :

BUZZ - En hausse après avoir doublé son programme de rachat d'actions pour tirer parti des opportunités liées à l'IA

nL4N41V131

** Intel Corp INTC.O : ** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - Citigroup prévoit que le marché des processeurs pour serveurs atteindra 132 milliards de dollars d'ici 2030, avec Intel en tête nL4N41V141

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Baisse suite à l'annonce d'un projet de vente d'obligations convertibles pour 300 millions de dollars

nL6N41V0RQ

** Applied Materials Inc AMAT.O :

BUZZ - Morgan Stanley abaisse la note d'Applied Materials à « neutre » en raison de préoccupations liées à la valorisation

nL6N41V0T4

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