BUZZ - LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-eBay, Rallybio, Norwegian Cruise

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4 mai - Les contrats à terme de Wall Street ont connu des fluctuations importantes lundi après que des informations contradictoires concernant un navire de guerre américain près du détroit d'Ormuz ont exacerbé l'inquiétude des investisseurs face au conflit au Moyen-Orient. .N

** eBay Inc EBAY.O :

BUZZ - En hausse après l'offre de GameStop de racheter la société pour 56 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars

nL4N41H0JL

** Rallybio Corp RLYB.O :

BUZZ - Bondit alors qu'UCB intervient avec une offre de 2,2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour Candid

nL4N41H0K5

** FedEx Corp FDX.N :

** United Parcel Service Inc UPS.N :

BUZZ - En baisse après qu'Amazon a ouvert son réseau logistique à d'autres entreprises nL4N41H0LU

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse de ses prévisions de bénéfice annuel nL6N41H0GX

** Heartflow Inc HTFL.O :

BUZZ - William Blair initie la couverture de Heartflow avec une note « surperformer », citant le potentiel des diagnostics basés sur l'IA nL4N41H0PA