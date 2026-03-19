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Burelle SA voit son ANR bondir de 42% en 2025
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 08:44

Burelle SA a vu son chiffre d'affaires consolidé reculer de 2,6%, à 10,232 milliards d'euros au cours de l'exercice 2025, alors que le résultat net part du groupe a progressé de 5,8%, à 121 millions d'euros.

Les résultats de la société prennent en compte ceux d'OPmobility, détenue à 60,63%, ceux de Sofiparc, détenue à 100% et ceux de Burelle Participations, là aussi détenue à 100%.

L'actif net réévalué (ANR) de Burelle SA s'est installé à 1,855 milliard d'euros, soit 1 058 euros par action, en hausse de 42% par rapport au 31 décembre 2024, en lien avec la forte augmentation de la valeur boursière d'OPmobility au cours de l'exercice ( 59,22%).

L'entreprise explique également qu'elle a bénéficié aussi de ses autres activités, qui contribuent de manière récurrente aux dividendes et aux résultats du groupe. En 2025, Sofiparc et Burelle Participations représentent 25% de l'actif net réévalué du groupe.

Au niveau de ses perspectives, Burelle SA a simplement indiqué qu'elle continuera à accompagner sur le long terme ses filiales dans leur croissance rentable.

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