Burelle SA voit son ANR bondir de 42% en 2025
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 08:44
Les résultats de la société prennent en compte ceux d'OPmobility, détenue à 60,63%, ceux de Sofiparc, détenue à 100% et ceux de Burelle Participations, là aussi détenue à 100%.
L'actif net réévalué (ANR) de Burelle SA s'est installé à 1,855 milliard d'euros, soit 1 058 euros par action, en hausse de 42% par rapport au 31 décembre 2024, en lien avec la forte augmentation de la valeur boursière d'OPmobility au cours de l'exercice ( 59,22%).
L'entreprise explique également qu'elle a bénéficié aussi de ses autres activités, qui contribuent de manière récurrente aux dividendes et aux résultats du groupe. En 2025, Sofiparc et Burelle Participations représentent 25% de l'actif net réévalué du groupe.
Au niveau de ses perspectives, Burelle SA a simplement indiqué qu'elle continuera à accompagner sur le long terme ses filiales dans leur croissance rentable.
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