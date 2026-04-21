Bureau Veritas, un nouvel acteur des centres de données pour l'IA

Le logo de Bureau Veritas. (Crédit: / Adobe Stock)

Les marchés attendaient depuis des mois une acquisition de taille moyenne après les nombreuses opérations dites «bolt-on» (ciblées) réalisées au cours des derniers mois. Même si celle annoncée au soir du 6 avril (131 millions d'euros de chiffres d'affaires) ne modifie pas en profondeur le profil de Bureau Veritas, elle n'en demeure pas moins opportune et intéressante.

Le spécialiste de l'inspection et de la certification s'apprête à acquérir Lotusworks, une société irlandaise spécialisée dans la mise en service, l'assurance et le contrôle qualité de projets de construction pour les infrastructures critiques des fabricants de semi-conducteurs et des opérateurs de centres de données. «C'est une opération importante pour Bureau Veritas, qui marque une étape cruciale dans le déploiement de la stratégie Leap 28. Elle s'inscrit dans le recentrage du portefeuille vers des activités à plus forte croissance et dans l'accélération de la croissance organique. Elle engage notre pivot vers des activités plus complexes et à plus forte marge», a indiqué Hinda Gharbi, la directrice générale du groupe. «Elle renforce son positionnement sur un marché en croissance et à haute technicité, les salariés de Lotusworks étant essentiellement des ingénieurs», a-t-elle ajouté. Le marché des actifs critiques est exigeant en matière de qualité et de fiabilité des installations, un centre de données ne pouvant pas, par exemple, s'arrêter.

Clients renommés

Combinée aux activités existantes de Bureau Veritas dans les centres de données, cette acquisition va créer, selon la société, une «nouvelle plateforme consacrée aux actifs critiques unique dans l'industrie des services de test, inspection et certification».

«Lotusworks nous apporte trois atouts: une expertise reconnue dans la validation de la qualité d'actifs critiques, une base de clients de premier plan, les fabricants de semi-conducteurs et les hyperscalers, et un modèle opérationnel solide fondé sur des contrats-cadres de long terme», a également précisé Hinda Gharbi.

L'opération, réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 375 millions d'euros, sera financée par les lignes de crédit existantes et devrait augmenter le ratio dette/Ebitda de 0,4 fois, tout en le contenant dans la fourchette cible (entre 1 et 2 fois). Elle fait enfin ressortir un ratio VE/Ebita de 15 fois pour 2026, contre 12,5 fois pour Bureau Veritas, et sera positive pour la marge opérationnelle ajustée dès cette année.

Nous conseillons d'acheter le titre. Cette opération est pertinente et débloque le compteur des achats de taille moyenne sans dégrader la situation financière du groupe, qui réalise depuis l'annonce de son nouveau plan stratégique un sans-faute. Certes, la croissance a été légèrement bridée l'an dernier par les effets de change négatifs et le sera encore au premier trimestre par le report des projets au Moyen-Orient, mais elle reste dynamique. Viser 36 €.