 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bureau Veritas, un nouvel acteur des centres de données pour l'IA
information fournie par Investir 21/04/2026 à 09:00

Le logo de Bureau Veritas. (Crédit: / Adobe Stock)

Le logo de Bureau Veritas. (Crédit: / Adobe Stock)

Les marchés attendaient depuis des mois une acquisition de taille moyenne après les nombreuses opérations dites «bolt-on» (ciblées) réalisées au cours des derniers mois. Même si celle annoncée au soir du 6 avril (131 millions d'euros de chiffres d'affaires) ne modifie pas en profondeur le profil de Bureau Veritas, elle n'en demeure pas moins opportune et intéressante.

Le spécialiste de l'inspection et de la certification s'apprête à acquérir Lotusworks, une société irlandaise spécialisée dans la mise en service, l'assurance et le contrôle qualité de projets de construction pour les infrastructures critiques des fabricants de semi-conducteurs et des opérateurs de centres de données. «C'est une opération importante pour Bureau Veritas, qui marque une étape cruciale dans le déploiement de la stratégie Leap 28. Elle s'inscrit dans le recentrage du portefeuille vers des activités à plus forte croissance et dans l'accélération de la croissance organique. Elle engage notre pivot vers des activités plus complexes et à plus forte marge», a indiqué Hinda Gharbi, la directrice générale du groupe. «Elle renforce son positionnement sur un marché en croissance et à haute technicité, les salariés de Lotusworks étant essentiellement des ingénieurs», a-t-elle ajouté. Le marché des actifs critiques est exigeant en matière de qualité et de fiabilité des installations, un centre de données ne pouvant pas, par exemple, s'arrêter.

Clients renommés

Combinée aux activités existantes de Bureau Veritas dans les centres de données, cette acquisition va créer, selon la société, une «nouvelle plateforme consacrée aux actifs critiques unique dans l'industrie des services de test, inspection et certification».

«Lotusworks nous apporte trois atouts: une expertise reconnue dans la validation de la qualité d'actifs critiques, une base de clients de premier plan, les fabricants de semi-conducteurs et les hyperscalers, et un modèle opérationnel solide fondé sur des contrats-cadres de long terme», a également précisé Hinda Gharbi.

L'opération, réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 375 millions d'euros, sera financée par les lignes de crédit existantes et devrait augmenter le ratio dette/Ebitda de 0,4 fois, tout en le contenant dans la fourchette cible (entre 1 et 2 fois). Elle fait enfin ressortir un ratio VE/Ebita de 15 fois pour 2026, contre 12,5 fois pour Bureau Veritas, et sera positive pour la marge opérationnelle ajustée dès cette année.

Nous conseillons d'acheter le titre. Cette opération est pertinente et débloque le compteur des achats de taille moyenne sans dégrader la situation financière du groupe, qui réalise depuis l'annonce de son nouveau plan stratégique un sans-faute. Certes, la croissance a été légèrement bridée l'an dernier par les effets de change négatifs et le sera encore au premier trimestre par le report des projets au Moyen-Orient, mais elle reste dynamique. Viser 36 €.

Retrouvez cet article sur INVESTIR

Valeurs associées

BUREAU VERITAS
25,420 EUR Euronext Paris -10,59%

Cette analyse a été élaborée par Investir et diffusée par BOURSORAMA le 21/04/2026 à 09:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank