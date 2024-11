Bureau Veritas se renforce dans les bâtiments et les infrastructures en Asie-Pacifique

(AOF) - Bureau Veritas a conclu un accord en vue de l’acquisition du groupe APP, renforçant ainsi sa position de leader dans le secteur des bâtiments et infrastructures (B&I) en Asie-Pacifique. "Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie LEAP | 28 du groupe, qui vise à renforcer son leadership dans le secteur B&I, à diversifier son portefeuille de services dans le segment des infrastructures et à investir dans des marchés régionaux attractifs", souligne le spécialiste des essais, de l’inspection et de la certification.

La société a son siège social à Sydney en Australie et a généré un chiffre d'affaires de 87 millions d'euros en 2023. APP emploie plus de 500 experts et donne accès à un pool de plus de 200 sous-traitants spécialisés. Il est fortement présent dans les infrastructures de transport, les bâtiments ainsi que les infrastructures et équipements sociaux et gère un portefeuille de plus de 200 clients.

La transaction, dont les détails financiers n'ont pas été dévoilés, est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.

