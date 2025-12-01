Bureau Veritas recule après la dégradation du conseil de RBC
A 9h10, le titre perd 3,3%, revenant ainsi à un creux d'un mois et demi alors que l'indice SBF cède autour de 0,6% au même moment.
Dans une note diffusée tôt ce matin, RBC indique avoir dégradé son conseil sur la valeur à 'sous-performance' contre 'performance en ligne avec le secteur' auparavant, avec un objectif de cours ramené de 28,5 à 26,5 euros.
S'ils reconnaissant que le spécialiste de de l'inspection et de la certification est une entreprise solide, diversifiée, avec une équipe de direction compétente et respectée, les analystes de la banque canadienne estiment qu'il existe de meilleures opportunités ailleurs dans le secteur.
RBC explique par ailleurs avoir réduit ses prévisions de résultats pour 2026 face à un commerce mondial qui ralentit, des moteurs de croissance qui tendent à s'essouffler, un impact défavorable des taux de change et la perspective de grosses acquisitions qui pourraient affecter la rentabilité du groupe.
|26,7200 EUR
|Euronext Paris
|-3,12%
