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Bureau Veritas rachète Lotusworks
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 08:23

Bureau Veritas annonce avoir signé un accord pour acquérir Lotusworks, un spécialiste de la mise en service d'actifs critiques ainsi que de l'assurance et du contrôle qualité, une opération qui renforcera sa ligne de produits Bâtiment & Infrastructures.

Basé en Irlande, Lotusworks opère aux États-Unis et en Europe et emploie 750 personnes, dont des experts hautement qualifiés, servant une clientèle mondiale diversifiée de grands groupes, incluant des hyperscalers et des fabricants de semi-conducteurs.

"Son activité s'appuie sur des contrats-cadres de long terme, un carnet de commandes pluriannuel solide, et des services techniques récurrents opérés dans des environnements nécessitant une expertise de classe mondiale et une exécution rigoureuse", affirme Bureau Veritas.

Pour 2025, Lotusworks a réalisé 131 MEUR de chiffre d'affaires. L'acquisition renforcera le profil de croissance organique de Bureau Veritas et sera relutive à la marge opérationnelle ajustée du groupe français.

L'opération, représentant une valeur d'entreprise de 375 MEUR, reflète un multiple EV/EBITA 2026e de 15 fois. L'accord prévoit un mécanisme d' earn-out en cas de performances supérieures au business plan.

La transaction devrait être finalisée d'ici l'été 2026, sous réserve des approbations réglementaires usuelles. L'endettement net de Bureau Veritas devrait rester dans la fourchette de levier comprise entre 1x et 2x, conformément au plan LEAP | 28.

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