Bureau Veritas : rachat d’actions de 200 millions d'euros, résultat opérationnel +6,3% en 2025

Bureau Veritas BVI.PA a annoncé mercredi un nouveau programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros, "sans compromettre son programme d'acquisitions" après avoir enregistré un résultat opérationnel 2025 en hausse de 6,3% sur un an, citant une forte expansion des marges et une exécution disciplinée de la stratégie "LEAP 28".

Pour 2026, le groupe spécialisé dans les essais, l'inspection, l'audit, et la certification, déclare dans un communiqué viser une croissance organique de son chiffre d'affaires "modérée à élevée à un chiffre", une amélioration de la marge opérationnelle ajustée et le maintien de flux de trésorerie "à un niveau élevé".

Bureau Veritas proposera un dividende de 0,92 euro par action au titre de l'exercice achevé, en hausse de 2,2% sur un an.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)