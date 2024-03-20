Bureau Veritas prévoit une croissance totale à un chiffre de son chiffre d'affaires pour 2028

Bureau Veritas SA BVI.PA :
* AMBITIONS 2028 : UNE CROISSANCE TOTALE ÉLEVÉE À UN CHIFFRE DU CHIFFRE D'AFFAIRES
* AMBITIONS 2028 : AMÉLIORATION CONSTANTE DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE
* AMBITIONS 2028 : RETOUR POUR LES ACTIONNAIRES À DEUX CHIFFRES SUR LA BASE DE LA CROISSANCE DU BPA TCAM ET DU RENDEMENT DES DIVIDENDES
* AMBITIONS 2028 : UN FORT TAUX DE CONVERSION DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUPÉRIEUR À 90 %)
* A L'INTENTION D'ACQUÉRIR SES PROPRES ACTIONS POUR UN MONTANT MAXIMUM DE 200 MILLIONS D'EUROS EN 2024
* PRÉVOIT DE FIGURER PARMI LES TROIS PREMIERS ACTEURS SUR 90 % DES ACTIVITÉS DE SON PORTEFEUILLE D'ICI LA FIN 2028 (CONTRE 75 % EN 2023)
Texte original sur Eikon ID:nGNEDTw8d Pour plus de détails, cliquez sur BVI.PA
(Rédaction de Gdansk)
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