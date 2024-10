Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bureau Veritas: objectif de croissance annuel relevé information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 08:08









(CercleFinance.com) - Sur la base de sa performance des neuf premiers mois, Bureau Veritas prévoit désormais pour l'ensemble de l'année 2024 d'atteindre une croissance organique de 9 à 10% de son chiffre d'affaires (contre 'élevée à un chiffre' précédemment).



Le groupe de services d'inspection et de certification ajoute tabler sur une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant, ainsi que sur des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90%.



A près de 1,55 milliard d'euros, son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024 a augmenté de 8,8% en données totales, avec une croissance organique de 13%, forte dans toutes les activités à commencer par l'industrie (+23,8%).



Par ailleurs, Bureau Veritas fait part de l'acquisition d'Aligned Incentives, pionnier de la planification de la durabilité des entreprises, 'élargissant son offre globale de services de durabilité avec des solutions basées sur l'intelligence artificielle'.





Valeurs associées BUREAU VERITAS 29,34 EUR Euronext Paris 0,00%