Bureau Veritas: nouveau pensionnaire du CAC40

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce son entrée dans le CAC 40, effective le 20 décembre 2024, suite à la décision d'Euronext Paris.



Cette décision a été prise par le Conseil Scientifique des Indices d'Euronext Paris et sera effective à compter du 20 décembre 2024, après clôture du marché.



Cette étape majeure intervient après l'annonce par Bureau Veritas de sa nouvelle stratégie 'LEAP | 28' qui vise à générer une accélération significative de la croissance et des rendements 'à deux chiffres pour les actionnaires'.



Avec une capitalisation de 13,6 milliards d'euros au 16 décembre, Bureau Veritas renforce la diversité sectorielle de l'indice parisien grâce à son rôle dans les services de Test, Inspection et Certification (TIC).





Valeurs associées BUREAU VERITAS 29,80 EUR Euronext Paris -0,73%