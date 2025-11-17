Bureau Veritas nomme un vice-président exécutif Amériques
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 08:40
Dans ses nouvelles fonctions, Santiago Arias Duval est rattaché à Hinda Gharbi, directrice générale de Bureau Veritas, et rejoint le comité exécutif du groupe de services de tests, d'inspection et de certification (TIC).
Précédemment, il a été vice-président senior et directeur général de la division Precision Technologies chez Ingersoll Rand, groupe qu'il avait rejoint en 2017 après avoir occupé des postes de direction chez Danaher.
La région Amériques a été créée afin de tirer parti des opportunités de marché en plein essor dans une région où Bureau Veritas 'entend renforcer son leadership dans ses lignes de produits et créer de nouveaux bastions sur les marchés à fortes croissances'.
Valeurs associées
|28,2000 EUR
|Euronext Paris
|+0,21%
A lire aussi
-
(Actualisé avec TotalEnergies) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer