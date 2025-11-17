 Aller au contenu principal
Bureau Veritas nomme un vice-président exécutif Amériques
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 08:40

Bureau Veritas annonce la nomination de Santiago Arias Duval au poste de vice-président exécutif pour la région Amériques, à compter de ce 17 novembre, dans le cadre de son nouveau modèle opérationnel, en vigueur depuis le 1er septembre.

Dans ses nouvelles fonctions, Santiago Arias Duval est rattaché à Hinda Gharbi, directrice générale de Bureau Veritas, et rejoint le comité exécutif du groupe de services de tests, d'inspection et de certification (TIC).

Précédemment, il a été vice-président senior et directeur général de la division Precision Technologies chez Ingersoll Rand, groupe qu'il avait rejoint en 2017 après avoir occupé des postes de direction chez Danaher.

La région Amériques a été créée afin de tirer parti des opportunités de marché en plein essor dans une région où Bureau Veritas 'entend renforcer son leadership dans ses lignes de produits et créer de nouveaux bastions sur les marchés à fortes croissances'.

