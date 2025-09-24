 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Bureau Veritas lève 700 MEUR via une émission obligataire 2033
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 18:35

Bureau Veritas annonce le succès d'une émission obligataire de 700 MEUR à échéance octobre 2033, assortie d'un coupon de 3,375%. L'opération a été sursouscrite plus de 2,4 fois, permettant de fixer le taux final en dessous des indications initiales.

Cette demande soutenue reflète la confiance des investisseurs dans le modèle économique du groupe, sa stratégie LEAP | 28 et son profil de crédit, l'émission devant être notée A3 par Moody's.

Les fonds serviront aux besoins généraux de l'entreprise dans le cadre de sa stratégie. Les obligations seront admises à Euronext Paris à compter du 1er octobre 2025.

