Bureau Veritas lève 700 MEUR via une émission obligataire 2033
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 18:35
Cette demande soutenue reflète la confiance des investisseurs dans le modèle économique du groupe, sa stratégie LEAP | 28 et son profil de crédit, l'émission devant être notée A3 par Moody's.
Les fonds serviront aux besoins généraux de l'entreprise dans le cadre de sa stratégie. Les obligations seront admises à Euronext Paris à compter du 1er octobre 2025.
Valeurs associées
|25,7400 EUR
|Euronext Paris
|-0,16%
A lire aussi
-
"Une occasion manquée": l'intersyndicale a annoncé mercredi nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre, déçue par les propositions du Premier ministre qui souhaite, lui, revoir les partenaires sociaux "dans les prochains jours". "Le Premier ministre (Sébastien ... Lire la suite
-
Une enseignante a été agressée au couteau mercredi au collège de Benfeld (Bas-Rhin) par un de ses élèves de 14 ans, qui se trouve entre la vie et la mort après s'être lui-même poignardé dans le cou au moment de son arrestation. L'adolescent "de presque 15 ans", ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des détails du plan de Boeing et du contexte dans les paragraphes 3-8) Boeing BA.N ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a conclu en repli de 0,57% mercredi, à l'issue d'une séance sans catalyseur majeur, dans un marché où les préoccupations géopolitiques sont revenues sur le devant de la scène. L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a cédé 0,57%, soit ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer