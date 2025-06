Bureau Veritas, Lagardère, Saint-Gobain...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Acheter-Louer.com

Acheter-Louer.com, spécialiste des solutions de matchmaking et de média dans l'immobilier et l'habitat, avec des dispositifs de marketing digital, de data et d'imagerie 2D-3D, annonce sa décision de repositionnement stratégique avec le lancement d'une nouvelle activité de " Crypto Treasury Company " de Solana, financée au travers d'une émission réservée d'obligations convertibles en actions à parité de conversion fixe d'un montant total brut de 3,68 millions d'euros.

Bureau Veritas

Bureau Veritas annonce une évolution de la structure de son comité exécutif pour "favoriser un meilleur alignement organisationnel, renforcer sa plateforme géographique avec des structures de lignes de produit scalables et optimiser ses opérations pour accroître leur agilité et efficacité", selon un communiqué. Dans le cadre de l'exécution de sa stratégie LEAP | 28, les six régions géographiques opérationnelles existantes seront réorganisées en quatre régions plus larges : Amériques, Europe, Asie Pacifique, Moyen-Orient Caspienne & Afrique.

Eutelsat

Eutelsat et le ministère français des Armée ont conclu un accord-cadre sans précédent à l'occasion du Salon du Bourget. Au titre de la première étape concrète du projet Nexus, la direction générale de l'armement a conclu à un accord-cadre avec Eutelsat d'une durée de 10 ans et doté d'un montant maximal d'1 milliard d'euros, portant sur la fourniture de ressources spatiales à accès prioritaire (notamment celles de la constellation OneWeb d'Eutelsat), l'hébergement de missions auxiliaires des forces armées françaises, ainsi que le maintien en condition opérationnelle et de sécurité.

Invibes Advertising

Invibes Advertising, société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale, annonce la signature d'un accord exclusif au Royaume Uni avec SMC Group, spécialiste des solutions de publicité et de marketing digital. Cet accord vise à déployer la technologie propriétaire de publicité in-feed d'Invibes sur les marchés du Golfe (GCC). SMC Group représente plusieurs acteurs médias de premier plan, dont la Saudi Broadcasting Authority (SBA), beIN Sports, Saudi Airlines, la plateforme Webook, les sites Mawdoo3 et Webedia.

Lagardère

Arnaud Lagardère a nommé Frédéric Chevalier en qualité de directeur général de Lagardère Travel Retail, à compter du 1er juillet 2025. Il exercera cette fonction aux cotés de Dag Rasmussen, qui demeure président-directeur général de Lagardère Travel Retail. Dans ses nouvelles fonctions, il sera pleinement responsable de la supervision des opérations mondiales de la société et tous les membres du comité exécutif lui seront directement rattachés.

Saint-Gobain

Saint-Gobain annonce l'acquisition de Maturix, basé au Danemark, fournisseur de référence de solutions digitales de suivi en temps réel de la fabrication du béton. Aucun détail financier sur cette opération n'a été divulgué. Cette acquisition renforce l'offre digitale de Saint-Gobain sur la chaîne de valeur du béton et du ciment, permettant aux clients du groupe de simplifier le processus de production et d'optimiser les opérations.

Sartorius Stedim Biotech

Le conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech a pris acte de la démission de Joachim Kreuzburg en tant que membre à compter du 30 juin 2025. Pour le remplacer, le conseil a coopté Dr Michael Grosse, au poste de CEO de Sartorius AG, actionnaire majoritaire de SSB. Michael Grosse a également été nommé nouveau président du Conseil d'administration de SSB. Joachim Kreuzburg occupait le poste de président du conseil d'administration depuis le 29 juin 2007 et avait annoncé son départ en décembre 2024.

Seb

Le groupe Seb a réalisé avec succès une émission obligataire d'un montant de 500 M€ et d'une maturité de 5 ans. Les obligations portent un coupon annuel de 3,625 % et arriveront à échéance le 24 juin 2030. "L'émission a suscité un intérêt marqué de la part d'un grand nombre d'investisseurs institutionnels de premier plan, tant français qu'internationaux. La réussite de cette opération, sursouscrite près de 4 fois, reflète leur confiance dans la qualité de la signature du groupe et sa stratégie de long terme", précise un communiqué.

Transgene

Transgene a annoncé la fin de la première sélection des patients dans la partie phase II de son étude de phase I/II évaluant TG4050, un vaccin individualisé néoantigénique contre le cancer. Tous les patients traités avec ce produit en situation adjuvante dans la partie phase I de l'étude sont en rémission clinique sans récidive après au moins deux ans de suivi, apportant la preuve de principe clinique.

Vallourec

Vallourec, spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure, a remporté un contrat important pour la fourniture de tubes OCTG destinés aux opérations de forage au Qatar. Ce nouveau contrat représente un chiffre d'affaires potentiel de plus de 50 millions de dollars. L'accord comprend la fourniture de produits OCTG en acier carbone avec connexions premium, qui seront livrés en 2026 pour accompagner l'intensification des activités de forage au Qatar, à la fois onshore et offshore.

Virbac

Virbac a annoncé la nomination de Paul Martingell en tant que directeur général du groupe à compter du 1er septembre 2025. Au cours des trois dernières années, il a occupé le poste de senior vice president region head pour l'Europe et l'Amérique latine au sein du laboratoire Sanofi. Paul Martingell est reconnu pour sa capacité à développer des équipes divers et agiles dans des cultures engagées et axées sur la croissance.