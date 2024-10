Bureau Veritas investit dans l'IA avec le rachat d'Aligned Incentives

AOF - EN SAVOIR PLUS

Aligned Incentives est à la pointe de l'évaluation de l'impact de la durabilité qui est un domaine en pleine évolution. Cette acquisition représente une étape cruciale dans la mise en œuvre de la stratégie LEAP | 28 de Bureau Veritas, "créant un nouveau bastion dans les services de transition vers des modèles d'entreprise plus durables".

(AOF) - Bureau Veritas a annoncé l'acquisition de Aligned Incentives, fournisseur de solutions de planification de la durabilité des entreprises basées sur l'intelligence artificielle. Le spécialiste de l’industrie des essais, de l’inspection et de la certification (TIC) affirme que cette opération stratégique renforce ses capacités en matière d'analyse des émissions de Scope 3 et d'évaluation du cycle de vie des produits (ACV).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.