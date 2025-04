Bureau Veritas: hausse de plus de 8% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas affiche un chiffre d'affaires de 1,56 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2025, en hausse de 8,3% dont 7,3% sur une base organique, tirée par les activités industrie (+14,3%), marine et offshore (+11,8%) et certification (+10,9%).



'Bureau Veritas dispose d'un modèle d'affaires et d'un mix géographique résilients et va continuer de gérer activement son portefeuille via une stratégie d'acquisitions bolt-on disciplinées', commente sa directrice générale Hinda Gharbi.



Le groupe de services maintient ses perspectives pour l'année 2025, dont une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires, et une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant.



Par ailleurs, il annonce le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros à réaliser d'ici fin juin 2025, 'reflétant sa confiance dans la résilience de son modèle d'affaires et tirant parti du cours actuel de l'action'.





