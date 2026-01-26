Bureau Veritas, Fnac Darty, Danone... les valeurs à suivre lundi à Paris

(AOF) - Bureau Veritas

Bureau Veritas a annoncé l'acquisition de SPIN360, un cabinet de conseil leader en Italie, spécialisé dans l'innovation et le développement durable auprès des plus grandes marques de modes premium et de luxe. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.

Chargeurs

Compagnie Chargeurs Invest annonce la signature d'une promesse d'achat irrévocable avec l'investisseur américain KPS Capital Partners, pour lui céder le contrôle de Novacel, dans la continuité de l'entrée en négociations exclusives annoncée en novembre dernier.

Danone

Dans un communiqué publié ce vendredi soir, Danone annonce qu'il procédera au retrait, sur certains marchés ciblés, d'un nombre très limité de lots spécifiques de laits infantiles.

Egide

Egide a dévoilé un chiffre d'affaires 2025 en hausse de 4%, à 31,34 millions d'euros. Le groupe précise que cette performance confirme sa capacité " à générer une croissance durable dans ses activités à plus forte valeur ajoutée ".

Fnac Darty

Fnac Darty a annoncé avoir reçu une offre de EP Group, une société contrôlée par Daniel Daniel Kretinsky, proposant le lancement d'une Offre publique d'achat (OPA) sur ses titres. La proposition s'élève à 36 euros par action Fnac Darty, soit +19,01% par rapport au cours de clôture de vendredi. Elle concerne également l'ensemble des OCEANEs de la société, au prix unitaire de 81,09 euros. En outre, EP Group détient déjà 28,5% du capital et des droits de vote de Fnac Darty via sa filiale Vesa Equity Investment.

i2s

En 2025, le chiffre d'affaires 2025 de i2s s'élève à 16,9 millions d'euros, soit une baisse de 6% par rapport à 2024. Cette performance reflète des dynamiques d'activités contrastées explique le groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements d'imagerie.

ID Logistics

Le spécialiste de la logistique contractuelle annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Mastrad

L'entreprise spécialisée dans les ustensiles de cuisine a procédé, conformément au contrat d'émission signé le 31 juillet 2025 avec les fonds Hexagon Capital Fund et Beluga SCI, au déblocage de la troisième tranche de son financement obligataire, ainsi qu'à une augmentation de capital consécutive à un défaut de paiement intervenu sur la deuxième tranche.

Omer Decugis

Le spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Synergie

La société dédiée aux ressources humaines a signé un accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans Design Group Staffing, qui opère sous la marque Agilus.

TotalEnergies

A l'occasion du Libya Energy & Economy Summit, TotalEnergies annonce la signature d'un accord prolongeant jusqu'au 31 décembre 2050 les concessions libyennes de Waha, dans lesquelles la compagnie française détient une participation de 20,42%.