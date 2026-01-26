 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bureau Veritas, Fnac Darty, Danone... les valeurs à suivre lundi à Paris
information fournie par AOF 26/01/2026 à 09:16

(AOF) - Bureau Veritas

Bureau Veritas a annoncé l'acquisition de SPIN360, un cabinet de conseil leader en Italie, spécialisé dans l'innovation et le développement durable auprès des plus grandes marques de modes premium et de luxe. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.

Chargeurs

Compagnie Chargeurs Invest annonce la signature d'une promesse d'achat irrévocable avec l'investisseur américain KPS Capital Partners, pour lui céder le contrôle de Novacel, dans la continuité de l'entrée en négociations exclusives annoncée en novembre dernier.

Danone

Dans un communiqué publié ce vendredi soir, Danone annonce qu'il procédera au retrait, sur certains marchés ciblés, d'un nombre très limité de lots spécifiques de laits infantiles.

Egide

Egide a dévoilé un chiffre d'affaires 2025 en hausse de 4%, à 31,34 millions d'euros. Le groupe précise que cette performance confirme sa capacité " à générer une croissance durable dans ses activités à plus forte valeur ajoutée ".

Fnac Darty

Fnac Darty a annoncé avoir reçu une offre de EP Group, une société contrôlée par Daniel Daniel Kretinsky, proposant le lancement d'une Offre publique d'achat (OPA) sur ses titres. La proposition s'élève à 36 euros par action Fnac Darty, soit +19,01% par rapport au cours de clôture de vendredi. Elle concerne également l'ensemble des OCEANEs de la société, au prix unitaire de 81,09 euros. En outre, EP Group détient déjà 28,5% du capital et des droits de vote de Fnac Darty via sa filiale Vesa Equity Investment.

i2s

En 2025, le chiffre d'affaires 2025 de i2s s'élève à 16,9 millions d'euros, soit une baisse de 6% par rapport à 2024. Cette performance reflète des dynamiques d'activités contrastées explique le groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements d'imagerie.

ID Logistics

Le spécialiste de la logistique contractuelle annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Mastrad

L'entreprise spécialisée dans les ustensiles de cuisine a procédé, conformément au contrat d'émission signé le 31 juillet 2025 avec les fonds Hexagon Capital Fund et Beluga SCI, au déblocage de la troisième tranche de son financement obligataire, ainsi qu'à une augmentation de capital consécutive à un défaut de paiement intervenu sur la deuxième tranche.

Omer Decugis

Le spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Synergie

La société dédiée aux ressources humaines a signé un accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans Design Group Staffing, qui opère sous la marque Agilus.

TotalEnergies

A l'occasion du Libya Energy & Economy Summit, TotalEnergies annonce la signature d'un accord prolongeant jusqu'au 31 décembre 2050 les concessions libyennes de Waha, dans lesquelles la compagnie française détient une participation de 20,42%.

Valeurs associées

BUREAU VERITAS
27,3200 EUR Euronext Paris 0,00%
COMPAGNIE CHARGEURS INVEST
10,8600 EUR Euronext Paris +5,44%
DANONE
63,6600 EUR Euronext Paris -5,74%
EGIDE
1,0750 EUR Euronext Paris +2,38%
FNAC DARTY
35,5000 EUR Euronext Paris +17,36%
I2S
6,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
ID LOGISTICS
417,5000 EUR Euronext Paris -0,24%
MASTRAD
0,0086 EUR Euronext Paris -6,52%
OMER-DECUGIS & CIE
9,3800 EUR Euronext Paris +0,64%
SYNERGIE
29,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
TOTALENERGIES
58,7700 EUR Euronext Paris +1,36%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/01/2026 à 09:16:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank