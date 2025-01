Bureau Veritas : fin des pourparlers avec SGS

Bureau Veritas "reste pleinement engagé dans son plan stratégique LEAP | 28 visant à générer un tournant en termes de croissance et de performance, avec une croissance totale élevée à un chiffre du chiffre d'affaires (avec une croissance organique modérée à élevée à un chiffre) et l'amélioration constante de la marge opérationnelle ajustée".

(AOF) - Bureau Veritas a annoncé lundi la fin des discussions avec l'entreprise suisse SGS concernant un potentiel rapprochement. "Bien qu’une forte conviction existe autour du potentiel de création de valeur lié à la consolidation du secteur des Tests, Inspection et Certification (TIC), Bureau Veritas annonce que ces discussions ont pris fin et n’ont pas abouti à un accord", a précisé le groupe dans un communiqué.

