Bureau Veritas, Exosens, Michelin...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Bureau Veritas
Bureau Veritas annonce avoir signé un accord pour acquérir Lotusworks, un spécialiste de la mise en service d'actifs critiques ainsi que de l'assurance et du contrôle qualité, une opération qui renforcera sa ligne de produits Bâtiment & Infrastructures.
Exosens annonce avoir enregistré, sur les 2 derniers trimestres, des commandes de caméras pour des plateformes sans pilote aériennes, terrestres et maritimes, dépassant 10 000 unités au total, dont une commande record à ce jour de solutions d'imagerie pour drones.
Le spécialiste des centres commerciaux a annoncé plusieurs évolutions de gouvernance à l'issue de la réunion de son conseil de surveillance du 3 avril, organisée dans un contexte marqué par le décès de son président David Simon, survenu le 22 mars.
Après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la transaction, Michelin indique avoir finalisé l'acquisition du groupe texan Flexitallic, selon les conditions annoncées le 3 février, lui permettant d'accélérer la croissance de son activité Polymer Composite Solutions.
Le groupe de services multi-techniques Spie annonce la signature d'un accord pour l'acquisition du groupe Block, un fournisseur tchèque de solutions de conception, d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction de salles propres.
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