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Bureau Veritas, Exosens, Michelin...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 07/04/2026 à 08:54

(AOF) - Bureau Veritas

Bureau Veritas annonce avoir signé un accord pour acquérir Lotusworks, un spécialiste de la mise en service d'actifs critiques ainsi que de l'assurance et du contrôle qualité, une opération qui renforcera sa ligne de produits Bâtiment & Infrastructures.

Exosens

Exosens annonce avoir enregistré, sur les 2 derniers trimestres, des commandes de caméras pour des plateformes sans pilote aériennes, terrestres et maritimes, dépassant 10 000 unités au total, dont une commande record à ce jour de solutions d'imagerie pour drones.

Klépierre

Le spécialiste des centres commerciaux a annoncé plusieurs évolutions de gouvernance à l'issue de la réunion de son conseil de surveillance du 3 avril, organisée dans un contexte marqué par le décès de son président David Simon, survenu le 22 mars.

Michelin

Après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la transaction, Michelin indique avoir finalisé l'acquisition du groupe texan Flexitallic, selon les conditions annoncées le 3 février, lui permettant d'accélérer la croissance de son activité Polymer Composite Solutions.

Spie

Le groupe de services multi-techniques Spie annonce la signature d'un accord pour l'acquisition du groupe Block, un fournisseur tchèque de solutions de conception, d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction de salles propres.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

BUREAU VERITAS
26,5700 EUR Euronext Paris +0,57%
EXOSENS
66,4500 EUR Euronext Paris +1,92%
KLEPIERRE
33,6800 EUR Euronext Paris -0,12%
MICHELIN
29,9400 EUR Euronext Paris +0,84%
SPIE
44,2200 EUR Euronext Paris +0,45%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/04/2026 à 08:54:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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