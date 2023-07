Bureau Veritas en hausse après le relèvement de ses perspectives

(AOF) - Bureau Veritas (+2,48% à 25,17 euros) annonce un bénéfice net ajusté par action en hausse de 16,9% à taux constant au premier semestre sur un an, à 0,61 euro contre 0,55 au 1er semestre 2022. Le spécialiste des prestations d'évaluation de conformité et de certification ajoute que son chiffre d’affaires est en progression de 10,9% sur la période, à 2,90 milliards d’euros contre 2,69 milliards, tandis que le flux de trésorerie disponible augmente 5,1% à 131,9 millions d’euros. Sur la base des performances du semestre, le groupe relève ses objectifs.

Bureau Veritas prévoit désormais pour l'ensemble de l'année 2023 de délivrer une croissance organique " modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires " " en hausse, comparé à une croissance organique modérée à un chiffre précédemment " , avec une marge opérationnelle ajustée " stable à taux de change constant " et des flux de trésorerie " à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90 % ".

Le Conseil d'administration de Bureau Veritas réuni le 25 juillet 2023, a par ailleurs coopté Geoffroy Roux de Bézieux, ex-président du Medef, en qualité d'Administrateur indépendant de la société, en remplacement de Monsieur Aldo Cardoso, ayant démissionné de son mandat d'Administrateur à la suite de l'Assemblée générale réunie le 22 juin dernier, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe né en 1828, numéro un mondial (5 % du marché) sur le marché de l'inspection et de la certification des produits ;

- Chiffre d'affaires de 5,65 Mds€ généré par six divisions : le bâtiment & infrastructures (29%), l’agro-alimentaire & matières premières (22 %), l’industrie (21 %), les biens de consommation (13 %), la certification (8 %) et le marine&offshore ;

- Chiffre d’affaires réparti entre l’Europe pour 34 %, l’Asie-Pacifique pour 30 % (dont la Chine, 1er pays du groupe par les effectifs et le chiffre d’affaires, pour 18 % du total), les Amérique pour 27 % et l’Afrique-Proche-Orient ;

- Modèle d'affaires fondé sur l’exploitation de la valeur des activités existantes et des mutations technologiques et sur la sélectivité des opportunités de croissance ;

- Capital contrôlé à 35,48 % par Wendel, Aldo Cardoso présidant le conseil d'administration de 12 membres, Didier Michaud-Daniel, directeur général, laissant sa place à Hinda Gharbi le 22 juin ;

- Bilan solide avec 1,9 Md€ de capitaux propres, 975 M€ de dette nette avec effet de levier de 0,97 et 2,3Md€ de disponibilités, les emprunts étant tous à taux fixe avec des échéances au-delà de 2024.

Enjeux

- Stratégie 2025 fondée sur 3 moteurs de croissance :

- scale (standardisation de l’offre), expand (enjeux de transition énergétique et durabilité) et lead (dans la connectivité, la cybersécurité et la traçabilité),

- croissance annuelle à un chiffre des revenus et marge opérationnelle de + 16 % ;

- Stratégie d'innovation avec 3 priorités : efficacité digitale des opérations , usage de modèles alternatifs digitaux et diversification vers la cybersécurité, la protection des données personnelles (5 % au moins des dépenses informatiques) et la connectivité :

- programmes d'incubation, Data lab, partenariats de recherche,

- partenariats avec Microsoft, DS, Worldline, Cornis, Ergoss... ;

- Stratégie environnementale 2025 pilotée par la solution interne Clarity :

- repli des émissions annuelles de CO2 par employé à 2 tonnes (2,3 en 2022),

- 55 % des ventes issues des services de la ligne verte BV ;

- accompagnement des clients avec la mise à disposition des solutions Clarity ;

- Portefeuille d'activité résistant, 45 % provenant de contrats longs ;

- Montée en puissance des ventes liées à la durabilité (55 % environ) ;

- Après les 4 opérations réalisées avant septembre, vers d’autres acquisitions en énergies renouvelables, bâtiment, biens de consommation, cybersécurité et assurance en durabilité, surtout en Amérique du nord ;

- 3 atouts : réputation d’intégrité, agréments et accréditations publiques, densité du réseau.

Défis

- Réduction de la présence en Chine-Ukraine (1 % des revenus) et impact négatif sur la marge opérationnelle des fermetures de fin d’exercice en Chine ;

- Différences de marges entre divisions, les activités bâtiment et industrie étant les moins margées ;

- Impact de l’inflation sur les salaires essentiellement : répercuté sur les prix de vente, de façon plus forte en 2023 ;

- Après une hausse de 11 % du bénéfice net et un chiffre d’affaires record, objectifs 2023 d’une croissance modérée des revenus et d’une stabilité de la marge opérationnelle ;

- Dividende 2022 en hausse de 45 % à 0,77 €, soit 65 % de taux de distribution.

Fiche sectorielle - Services aux entreprises

Une nouvelle entité dans les avantages aux salariés

Pluxee, le pôle spécialisé dans les avantages aux salariés du géant des services Sodexo, va prendre son envol boursier en 2024. Cette activité bénéficie d'un fort dynamisme avec une croissance organique au troisième trimestre (clos fin mai) supérieure aux attentes (+25,5 % contre 17,5 % attendu). La nouvelle entité pourra ainsi mieux rivaliser avec son concurrent Edenred. Depuis sa scission du groupe Accor, en 2010, cette société a vu son activité bondir et presque doubler. Devenue le leader mondial des titres-restaurants, elle a même rejoint récemment l'indice boursier phare de la place de Paris, le CAC 40. Ce succès provient d'acquisitions ciblées, d'un développement international et d'une digitalisation réussie.