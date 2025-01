Bureau Veritas: en discussions avec SGS information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 07:08









(CercleFinance.com) - A la suite de récents commentaires de presse, le groupe français de services de test, d'inspection et de certification Bureau Veritas indique être en discussions avec son concurrent suisse SGS concernant un potentiel rapprochement.



'Rien ne garantit que ces discussions aboutissent à une quelconque transaction ou accord', précise cependant Bureau Veritas, qui 'ne fera pas d'autre commentaire à ce stade et communiquera en tant que de besoin'.





