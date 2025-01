Bureau Veritas: échec des discussions avec SGS information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce un échec de ses discussions en vue d'un potentiel rapprochement avec son pair suisse SGS, 'bien qu'une forte conviction existe autour du potentiel de création de valeur lié à la consolidation du secteur des tests, inspection et certification (TIC)'.



Pour rappel, le groupe avait fait part de ces discussions le 15 janvier dernier, à la suite de commentaires de presse. 'Rien ne garantit que ces discussions aboutissent à une quelconque transaction ou accord', précisa-t-il alors.



Bureau Veritas affirme 'rester pleinement engagé dans son plan stratégique LEAP | 28', visant notamment une croissance totale élevée à un chiffre du chiffre d'affaires et l'amélioration constante de la marge opérationnelle ajustée.





