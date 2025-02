Bureau Veritas : décroche de -5% vers 25,70E information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 13:04









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas décroche de -5% vers 25,70E, malgré un bénéfice par action en hausse de 9% (le marché semblait attendre mieux) : la franche cassure de l'ex-résistance des 30,5E laisse augurer un retest du support oblique des 29,45E.





Valeurs associées BUREAU VERITAS 29,98 EUR Euronext Paris -4,22%