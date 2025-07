Bureau Veritas: choisi par le BRI pour la résilience des bâtiments information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 09:44









(Zonebourse.com) - Bureau Veritas a annoncé lundi qu'il avait été choisi pour devenir le partenaire de vérification de l'indice de résilience des bâtiments (BRI), un projet conduit par une émanation de la Banque mondiale, sur les principaux marchés émergents d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie de l'Est et du Pacifique.



Le spécialiste français des services de test, d'inspection et de certification indique avoir conclu un accord mondial avec cette filiale de la Société financière internationale (IFC), un organisme appartenant à la Banque mondiale qui cherche à intégrer les questions liées aux risques naturels et climatiques dans le développement du secteur privé.



Présent dans plus de 100 pays, l'IFC a octroyé l'an dernier un montant record de 56 milliards de dollars de prêts en faveur d'entreprises privées et d'institutions financières dans les pays en développement.



Le BRI, financé par le gouvernement australien et développé grâce soutien des Pays-Bas et de la Fondation Rockefeller, a été conçu en vue d'aider les promoteurs, les investisseurs et les décideurs politiques à identifier les risques liés aux inondations, aux cyclones, aux vagues de chaleur, aux incendies, aux tremblements de terre et aux glissements de terrain afin d'évaluer et améliorer la résilience des bâtiments.



Dans un communiqué, Bureau Veritas souligne que le partenariat avec le BRI répond à une demande croissante des entreprises et des gouvernements pour des outils soutenant l'atténuation des risques, la protection des actifs et la stabilité économique à long terme.





