Bureau Veritas (certification): prévisions 2025 maintenues, plan de rachat d'action en vue

Bureau Veritas , spécialiste du contrôle et de la certification, a confirmé jeudi ses objectifs financiers 2025 et a annoncé un plan de rachat d'actions, fort d'un chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre.

Sur cette période, le groupe français a dégagé un chiffre d'affaires de 1,56 milliards d'euros, en hausse de 8,3% par rapport au premier trimestre 2024.

La croissance a été "soutenue et constante dans toutes les régions" et "importante dans toutes les activités", observe Bureau Veritas dans un communiqué.

"Nous maintenons nos perspectives inchangées", a déclaré Hinda Gharbi, directrice générale de Bureau Veritas, citée dans le communiqué.

Selon elle, le groupe peut notamment compter sur un carnet de commandes "solide" pour résister à l'environnement macroéconomique "complexe et incertain" et atteindre ses objectifs de progression de son chiffre d'affaires et de sa marge opérationnelle ajustée.

Bureau Veritas a également annoncé jeudi un nouveau programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros, à réaliser d'ici fin juin 2025 et fait état de deux acquisitions au cours du premier trimestre.

Les deux sociétés concernées ont généré un chiffre d’affaires annuel cumulé d'environ 38 millions d’euros en 2024, précise le groupe.