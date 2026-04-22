Bureau Veritas (certification): légère baisse du chiffre d'affaires au 1T

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Bureau Veritas a affiché au premier trimestre un chiffre d'affaires en repli de 0,8% à 1,547 milliard d'euros, en raison d'un effet de taux de changes, et revu en légère baisse ses perspectives pour 2026, selon un communiqué publié mercredi.

A taux de change et périmètre constants (évolution dite "organique"), le chiffre d'affaires de ce spécialiste du contrôle et de la certification affiche une hausse de 4,5%. Les effets de change "négatifs" sont dus à l'appréciation de l'euro face à la plupart des devises, précise-t-il.

L'année 2026 est marquée par "un contexte géopolitique complexe" et par "le lancement d'une revue détaillée des modalités de sortie du sous-segment Services aux gouvernements, dans le contexte de la décision d'arrêter certains contrats dans la région Moyen-Orient/Afrique", indique le groupe.

Par conséquent, il a revu en légère baisse ses perspectives pour l'exercice. Il table désormais sur une croissance organique "modérée à un chiffre du chiffre d'affaires", contre une croissance "modérée à élevée à un chiffre du chiffre d'affaires" précédemment.

Mais il continue de tabler sur "une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant" et sur "des flux de trésorerie élevés".

"Nous mettons à jour nos perspectives de croissance" pour 2026 afin de "tenir compte de l'environnement macroéconomique et de l'arrêt de certains contrats au sein du sous-segment Services aux gouvernements", déclare Hinda Gharbi, la directrice générale, cité dans le communiqué.

"Le groupe est pleinement engagé à réaliser les ambitions financières de son plan Leap/28 (annoncé en 2024, NDLR), bénéficiant de tendances de marché favorables et d’une dynamique soutenue dans l’exécution des programmes stratégiques", ajoute-t-elle.

Sur le premier trimestre, Bureau Veritas a maintenu une "croissance soutenue dans la plupart des régions, dans un environnement marqué par des perturbations liées au conflit au Moyen-Orient" et "la croissance de l'activité Industrie a été pénalisée par les retards des services Opex, surtout au Moyen-Orient".

Bureau Veritas est un des leaders mondiaux des services de test, inspection et vérification (TIC).