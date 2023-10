Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bureau Veritas: CA en hausse de 6,1% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/10/2023 à 18:01









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas publie un chiffre d'affaires de 1423 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 6,1% à taux constants, dont 5,8 % sur une base organique.



La société fait notamment part d'une forte croissance organique de ses activités Marine &Offshore(+13,4 %), Industrie (+16,2 %) et Certification (+11,7 %) comparé au troisième trimestre 2022.



Bureau Veritas prévoit pour l'ensemble de l'année 2023 de délivrer une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires ; une marge opérationnelle ajustée stable à taux de change constant et des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversionducash supérieur à 90 %.



'Notre stratégie est résolument axée sur les marchés à forte croissance, tels que le développement durable et la transition énergétique, et vise à assurer que notre mix d'activités et nos investissements génèrent de la valeur à long terme pour l'entreprise et ses parties prenantes', a commenté Hinda Gharbi, la directrice générale.







