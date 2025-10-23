Bureau Veritas-CA à +2,3% au T3, objectifs annuels confirmés

Bureau Veritas BVI.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 2,3% au troisième trimestre, à 1,58 milliards d'euros, et a confirmé ses perspectives pour l'exercice en cours.

Le groupe spécialisé dans les essais, l’inspection, l'audit, et la certification, qui cite un trimestre "dynamique", enregistre une croissance de 16,2% de son activité Marine & Offshore et de 7,1% pour l'activité Bâtiment & Infrastructures.

Le groupe anticipe une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires en 2025.

