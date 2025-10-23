 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 211,50
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bureau Veritas-CA à +2,3% au T3, objectifs annuels confirmés
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 07:45

Bureau Veritas BVI.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 2,3% au troisième trimestre, à 1,58 milliards d'euros, et a confirmé ses perspectives pour l'exercice en cours.

Le groupe spécialisé dans les essais, l’inspection, l'audit, et la certification, qui cite un trimestre "dynamique", enregistre une croissance de 16,2% de son activité Marine & Offshore et de 7,1% pour l'activité Bâtiment & Infrastructures.

Le groupe anticipe une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires en 2025.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BUREAU VERITAS
27,960 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank