Bureau Veritas annonce deux nominations

(AOF) - Bureau Veritas a annoncé la nomination de Geoffroy Roux de Bézieux en qualité d’administrateur référent indépendant, de président du comité des nominations et des rémunérations et de vice-président du conseil d’administration. Il remplacera Pascal Lebard, qui perd sa qualité d’indépendant après douze ans de mandat, mais reste membre du comité des nominations et des rémunérations et du comité RSE.

En outre, le conseil d'administration de Bureau Veritas a procédé, avec effet au 13 décembre, à la nomination de Geoffroy Roux de Bézieux en tant que membre du comité d'audit et des risques, ainsi qu'à celle de Julie Avrane au sein du comité des nominations et des rémunérations.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe né en 1828, numéro un mondial (6 % du marché) de l'inspection, de la certification des produits et des essais en laboratoire ;

- Chiffre d'affaires de 6,2 Mds€ généré par six divisions : le bâtiment & infrastructures (29 %), l’agro-alimentaire & matières premières (20 %), l’industrie (21 %), les biens de consommation (13 %), la certification (9 %) et le marine&offshore ;

- Revenus répartis entre l’Europe pour 35 %, l’Asie-Pacifique pour 28 % (dont la Chine, 1er pays du groupe pour 18 % du total), les Amérique pour 27 % ;

- Ambition fondée sur 3 piliers :

- exploitation de la valeur des activités existantes puis des mutations technologiques et sélectivité des opportunités de croissance,

- moteurs : scale (standardisation de l’offre), expand (enjeux de transition énergétique et durabilité) et lead (connectivité, cybersécurité et traçabilité),

- répartition équilibrée des flux de trésorerie : investissements, fusions & acquisitions, retour aux actionnaires ;

- Capital contrôlé à 26,5 % par Wendel, Laurent Mignon présidant le conseil de 12 administrateurs, Hinda Gharbi assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires LEAP 28 dopée par un plan de restructuration au 2 nd semestre :

- organisation resserrée entre 4 zones géographiques et regroupement des lignes de produits en 3 pôles - industrie & matières premières, urbanisation, assurance et biens de consommation, afin de séparer fonctions supports et métiers,

- gestion active du portefeuille : recentrage sur les meilleures opportunités de croissance -cybersécurité, énergies renouvelables - et cessions d’activités matures finançant les acquisitions

- travail sur la dette par des remboursements anticipés d’obligations,

-la spécificité des conquêtes de marché : via l’offre de solutions « de bout-en-bout » dans la transition énergétique, et via la combinaison partenariats/ acquisitions, positive pour la rentabilité;

- une innovation axée sur la digitalisation des process avec des plateformes transverses et accélérée via les programmes d'incubation, le Data lab et les partenariats ;

- Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 42 % vs 2021des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 2 et de 25 % pour le scope 3,

- 55 % des ventes issues des services de la ligne verte BV ;

- 5 atouts forts : réputation d’intégrité, accréditations publiques, densité du réseau, carnet de solide permettant une évaluation juste des capex, portefeuille résistant d’activités apportées à 45 % par des contrats pluri-annuels ;

- Dynamisme de la croissance externe : 8 acquisitions sur les 9 premiers mois de l’année pour 92 M€ de chiffre d’affaires additionnel, et 2 autres en octobre, considérées comme stratégiques, l’une pour la division B&I, l’autre pour la division renouvelables ;

- Bilan solide : 1,9 Md€ de capitaux propres, 2,1 Md€ de disponibilités et 1,2 Md€ de dette nette avec effet de levier de 1,06, notée A3 par Moody’s

Défis

- Impact négatif fort de la parité euro contre autres devises ;

- Après une hausse de 2,3 % du chiffre d’affaires au 3 ème trimestre, objectifs 2025 confirmés : croissance des revenus entre 5 % au moins et près de 10 %, amélioration de la marge opérationnelle et forte génération de trésorerie ;

- Ambition 2028 : gain de -10 % par an des revenus, marge opérationnelle améliorée de 20 à 30 point de base par an, croissance à 2 chiffres du bénéfice par action et repli du levier de la dette dans une fourchette de 1 à 2 ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,9 € et 200 M€ de rachats d’actions, dans le cadre d’une politique de distribution de 65 %.