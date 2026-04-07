Bureau Veritas acquiert Lotusworks, expert des centres de données et des semi-conducteurs

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Bureau Veritas a annoncé lundi l’acquisition de l’entreprise irlandaise Lotusworks, spécialisée dans la mise en service et le contrôle qualité d’actifs critiques, permettant au groupe français de certification de renforcer sa position dans les centres de données et de se déployer dans les semi-conducteurs.

Lotusworks, qui emploie 750 personnes en Europe et aux États‑Unis, dont de nombreux experts très qualifiés, est spécialisé dans les projets de construction dédiés aux infrastructures critiques des fabricants de semi-conducteurs et des opérateurs de centres de données.

Lotusworks, précise Bureau Veritas, "sert une clientèle mondiale diversifiée de grands groupes, incluant des hyperscalers", géants du cloud capables d’exploiter des centres de données de très grande capacité.

L'opération représente une valeur d'entreprise de 375 millions d'euros. Lotusworks a réalisé 131 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, en s’appuyant notamment sur des contrats-cadres de long terme avec ses clients.

Bureau Veritas, un leader mondial des services de test, inspection et certification (TIC) intégrera Lotusworks à sa division Bâtiment & Infrastructures, créant une nouvelle plateforme dédiée aux actifs critiques qui lui permettra de "devenir un leader" sur ces "marchés à forte croissance et techniquement complexes".

L'opération doit être finalisée d’ici l’été.

Elle s’inscrit dans le plan stratégique Leap/28 de Bureau Veritas annoncé en 2024.

"Il s'agit d'une opération importante pour Bureau Veritas, qui marque une étape cruciale dans l’exécution de Leap/28, par lequel nous nous sommes engagés à pivoter vers des activités plus complexes, avec des expositions technologiques plus importantes, et donc des activités à plus forte croissance et à plus forte marge", a expliqué la directrice générale Hinda Gharbi à la presse par téléphone.

Grâce à l'essor de l'intelligence artificielle, Mme Gharbi a évoqué une possible "croissance à deux chiffres" du marché de la construction de centres de données à l'horizon 2030.

"En parallèle, a-t-elle souligné, la demande en calcul, de plus de données sur le cloud et (la multiplication) des technologies embarquées soutient fortement les investissements dans les semi-conducteurs, qui pourraient atteindre, selon nos études, près de 1.000 milliards de dollars d'ici à 2030".

Autant de tendances, s'est-elle félicitée, qui créent "une demande structurelle pour nos services".