information fournie par Reuters • 14/01/2026 à 09:27

Bureau Veritas acquiert l'activité de labellisation Greenfin de la CDC

Bureau Veritas SA BVI.PA :

* BUREAU VERITAS ANNONCE L’ACQUISITION DE L'ACTIVITÉ DE LABELLISATION GREENFIN DE LA CAISSE DES DÉPÔTS (CDC)

(Rédaction de Gdansk)