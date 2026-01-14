Bureau Veritas acquiert l'activité de labellisation Greenfin de la CDC

Bureau Veritas SA BVI.PA :
* BUREAU VERITAS ANNONCE L’ACQUISITION DE L'ACTIVITÉ DE LABELLISATION GREENFIN DE LA CAISSE DES DÉPÔTS (CDC)
Texte original tinyurl.com/bde7mdzf Pour plus de détails, cliquez sur BVI.PA
(Rédaction de Gdansk)
|27,1600 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
