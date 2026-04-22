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Bureau Veritas abaisse sa prévision 2026 de croissance du CA
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 07:48

Bureau Veritas BVI.PA a abaissé mercredi sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour 2026, le spécialiste français de la certification citant le contexte géopolitique "complexe" et l'environnement macroéconomique "incertain".

Le groupe met aussi en cause le lancement d'une revue détaillée des modalités de sortie de son sous-segment "Services aux Gouvernements" alors qu'il a décidé d'arrêter certains contrats dans la région Moyen-Orient et Afrique.

Pour l'exercice en cours, Bureau Veritas vise désormais une croissance organique "modérée à un chiffre" du chiffre d’affaires, contre "modérée à élevée à un chiffre" précédemment.

Il maintient cependant ses perspectives de marge opérationnelle ajustée et de flux de trésorerie, tels qu'annoncés en février.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre est ressorti à 1,55 milliard d'euros, en hausse de 4,5% sur une base organique et en baisse de 0,8% en données publiées sur un an.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

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