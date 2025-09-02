Bureau Veritas a amélioré sa performance ESG de S&P Global
02/09/2025
Son score ESG atteint 84/100 dans l'évaluation 2025 du Corporate Sustainability Assessment (CSA) menée par S&P Global. Ce résultat place l'entreprise au premier rang du secteur des Services Professionnels, incluant les sociétés du TIC.
Cet accomplissement souligne les progrès significatifs réalisés par Bureau Veritas sur les différents volets ESG Environnement : poursuite du développement de la Politique de Gestion Environnementale Social : renforcement continu de la Satisfaction Clients Gouvernance : amélioration des pratiques de Transparence, de Reporting et de Gestion des Risques.
Cette reconnaissance marque également la septième année consécutive de présence de Bureau Veritas dans les Dow Jones Sustainability Indices, soulignant l'engagement durable de ses 84 000 collaborateurs.
