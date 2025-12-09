 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 056,50
-0,72%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bureau Veritas : -3% vers 25,55E, menace un support majeur
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 17:08

Bureau Veritas lâche -3% vers 25,55E menace un support majeur moyen terme (plancher du 2 septembre et 25 septembre en intraday) : le prochain objectif serait le retracement du plancher annuel des 24,75E du 9 avril.

Valeurs associées

BUREAU VERITAS
25,6200 EUR Euronext Paris -2,73%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank