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Bureau Veritas : -12% vers 25E, menace un support majeur
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 11:36

Bureau Veritas dévisse de -12% vers 25E et menace un support majeur, celui de début avril 2025.
Jefferies pointe un chiffre d'affaires du premier trimestre inférieur d'environ 2 % aux prévisions et Oddo BHF rappelle la découverte d'irrégularités (éthique et compliance) en région Moyen-Orient & Afrique.
La cassure des 25E déboucherait sur un test des 23,5E dans le meilleur des cas, voir 21,5E, un plancher remontant à mi-septembre 2022.

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